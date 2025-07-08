Superior Seedless Üzümleri İçin Hasat ve İhracat Tarihleri Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Superior Seedless Üzümleri İçin Hasat ve İhracat Tarihleri Belirlendi

Superior Seedless Üzümleri İçin Hasat ve İhracat Tarihleri Belirlendi
08.07.2025 14:19
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Manisa'da Superior Seedless üzümünün hasadı 15 Temmuz 2025'te, ihracatı ise 16 Temmuz'da başlayacak.

Manisa'nın önemli tarım ürünlerinden olan ve erkenci özelliğiyle dikkat çeken 'Superior Seedless' üzüm çeşidinde hasat ve ihracat tarihi netleşti. Hasadın 15 Temmuz 2025 tarihinde başlayacağı, ihracatın ise 16 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılabileceği açıklandı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip olan 'Superior Seedless' üzüm çeşidinin hasat ve ihraç tarihleri her yıl Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri'nin katılımlarıyla kurulan bir komisyon tarafından belirlenmektedir. Hasattan sonra olgunlaşmaya devam etmeyen meyve türlerinden olan üzümün erken veya geç hasat edilmesi ihracatta sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle Manisa ve ülkemiz ihracatında stratejik bir ürün olan üzümün hasat ve olgunluk kriterlerini sağlaması büyük önem arz etmektedir. Bu kriterlerin oluşup oluşmadığını tespit amacıyla komisyon üyeleri tarafından Manisa'nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl İlçelerinde bulunan bağlar gezilerek bölgeyi temsil eden 10 adet bağdan numune alınmıştır. Alınan numuneler Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, 08.07.2025 tarihinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir İl Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirilerek 'Superior Seedless' çeşidi için hasat ve ihraç tarihleri belirlenmiştir." dedi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu hasat ve ihracat tarihlerinin belirlendiğini kaydeden Öztürk şunları söyledi: "Buna göre; 'Superior Seedless' üzüm çeşidinin 15 Temmuz 2025 tarihinde kesimine ve 16 Temmuz 2025 tarihinde ihracatına karar verilmiştir. Superior Seedless erkencilik özelliği sayesinde ihracatta önemli bir avantaj sağlamaktadır. Superior Seedless ülke ekonomisine sağladığı ekonomik avantajın yanı sıra üzümü düşük şeker oranı, mayhoş tadı nedeniyle şekeri düzenlemede faydalı bir tarım ürünü olarak da ön plana çıkmaktadır. Özellikle şeker hastaları tarafından gönül rahatlığıyla tüketilen ve yoğun ilgi gören bir üzüm çeşididir. Ülkemize, milletimize, çiftçimize, ihracatçımıza hayırlı bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Superior Seedless Üzümleri İçin Hasat ve İhracat Tarihleri Belirlendi - Son Dakika

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