Süphan Dağı'nın eteklerinde üretim yapan arıcılar bu yıl yüksek rekolte bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Süphan Dağı'nın eteklerinde üretim yapan arıcılar bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bal üretimi yapan arıcılar, Süphan Dağı'nın eteklerindeki zengin bitki örtüsü ve bol yağışlı kış ayları sayesinde bu yıl iyi bir rekolte bekliyor. Arıcılar, kovanlarını yüksek rakımlı yaylalara yerleştirerek yoğun bir çalışma yürütüyor.

14.05.2024 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süphan Dağı'nın eteklerinde üretim yapan arıcılar bu yıl yüksek rekolte bekliyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde florası zengin Türkiye'nin üçüncü büyük yüksek dağı olan Süphan Dağı'nın eteklerinde bal üretimi yapan arıcılar bu yıl iyi bir rekolte bekliyor.

Bitlis ve çevre illerde bal üretimi yaparak geçimini sağlayan arıcılar, ilkbahar ayları ile birlikte kovanlarını, yüksek rakımlı ve zengin bitki örtüsüne sahip yaylalara yerleştiriyor. Yoğun bir çalışma yapan arıcılar, yüksek rakımlı yaylalarda bu yıl daha zengin bitki örtüsü bulunduğunu, bunu da bol yağış ve havaların geç ısınmasından kaynaklandığını söyledi. Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan Türkiye'nin en yüksek rakımlı 3'üncü dağı olan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın 2 bin rakımlı eteklerine konaklayan arıcılar, bol yağışlı kış ayları ve havaların geç ısınmasından dolayı bal üretimde bu yıl iyi bir rekolte beklediklerini ifade etti.

Ordu'dan gelerek geven ve kekik başta olmak üzere zengin bitki florasına sahip olan alanlarda bal üretimine başladıklarını ifade eden Mustafa Düzgün, "Süphan Dağı'nın eteklerine geldik. Şu anda Süphan Dağı'nın 2 bin rakımlı bölgesindeyiz. Buranın bitki örtüsü ve balı kaliteli olduğu için kovanlarımızı buraya getirdik. Yaklaşık 5 ay burada kalacağız. Buralarda bu sezonun mahsulünü aldıktan sonra tekrar Ordu'ya döneceğiz. İnşallah buradan iyi bir verim bekliyoruz. Şu anda burada yaklaşık 150 civarında arı kovanım var" dedi.

Kaynak: İHA

Adilcevaz, Bitlis, Tarım, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Süphan Dağı'nın eteklerinde üretim yapan arıcılar bu yıl yüksek rekolte bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:03:27. #1.11#
SON DAKİKA: Süphan Dağı'nın eteklerinde üretim yapan arıcılar bu yıl yüksek rekolte bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement