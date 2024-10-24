Sürdürülebilir Madencilik Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sürdürülebilir Madencilik Zirvesi Gerçekleştirildi

İTÜ'de yapılan buluşmada maden ve ziraat alanında sinerji ve sürdürülebilirlik ele alındı.

24.10.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniköy Kemerköy Enerji'nin sponsorluğunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşması, bu yıl "Sorumlu ve Sürdürülebilir Madencilik" temasıyla gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, maden ile ziraat alanındaki uzman isimlerin yeraltı ve yerüstüne odaklanan çalışmalarıyla bir araya geldiği etkinlikte bütüncül bir bakış açısıyla iki sektörün birlikteliğinden doğacak sinerji ele alındı.

Yeşil enerji dönüşümü, döngüsel ekonomi uygulamaları, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) kriterlerine uygun madencilik uygulamaları ve Türkiye'nin bu alanlardaki liderlik rollerinin tartışıldığı zirvede, madenlerin yer aldığı toprağın alt kısmıyla, tarımın yapıldığı üst kısmının bütüncül olarak ele alınmasının önemi vurgulandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler de Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen madencilik şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek projelerini paylaşma ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alma şansına sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniköy Kemerköy Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, şirket olarak geçen yıl Hüsamlar Maden Sahası'nda 65 hektarda rehabilitasyon çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 'Hüsamlar Yeniden' temasıyla 511 hektarda maden rehabilitasyonu gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet tarihinin tek seferde gerçekleşen en büyük projesinde Hüsamlar Maden Sahası'na 2025'in sonuna kadar 300 bin fidan dikeceğiz. Ayrıca alanda fidan ve bitkilendirmenin yanı sıra göletler, yürüyüş yolları, piknik alanları gibi rekreasyon alanları yer alacak. Rehabilitasyonun merkezine ise Milas'ın simgesi olan anıt bir zeytin ağacı dikeceğiz. Amacımız 40 yıl önce Milaslılardan madencilik faaliyeti yapmak için ödünç alınan bu sahanın tekrar Milaslılara kazandırılmasıdır. Rehabilitasyon tamamlandıktan sonra alan, Milaslıların kullanımına da açılacak. Rehabilitasyon sürecindeki orta vadeli, hedefimiz ise 2032'e kadar 1363 hektarlık bir alanda üretimin tamamlanmasına istinaden rehabilitasyon çalışmalarına başlamaktır. Bizler ne kadar toprağın altında çalışıyor olsak da toprağın üstüne de önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın merkezinde de doğadan aldığımızı doğaya geri kazandırmak anlayışı var."

Kaynak: AA

Etkinlik, Ekonomi, Yeniköy, Enerji, Çevre, Yaşam, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürdürülebilir Madencilik Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısını eleştiren MHP’li isim görevden alındı Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
14:13 Irak ve Suriye’de 2’si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'de 2'si üst düzey 59 terörist etkisiz hale getirildi
21:30 Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz
21:12 Yunus Akgün’den PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
21:09 TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
20:51 TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ’’Ölümle savaştı’’ TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ''Ölümle savaştı''
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
20:20 Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı “Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar“ Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı "Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar"
19:55 UEFA Avrupa Ligi’nde Yunus Akgün fırtınası UEFA Avrupa Ligi'nde Yunus Akgün fırtınası
19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:48 TUSAŞ’taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor
19:34 İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ’ın önemi İşte terörün hedef aldığı TUSAŞ'ın önemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 15:30:03. #1.11#
SON DAKİKA: Sürdürülebilir Madencilik Zirvesi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.