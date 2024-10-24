Sürdürülebilir Madencilik Zirvesi Gerçekleştirildi

Ekonomi

Yeniköy Kemerköy Enerji'nin sponsorluğunda ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşması, bu yıl "Sorumlu ve Sürdürülebilir Madencilik" temasıyla gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, maden ile ziraat alanındaki uzman isimlerin yeraltı ve yerüstüne odaklanan çalışmalarıyla bir araya geldiği etkinlikte bütüncül bir bakış açısıyla iki sektörün birlikteliğinden doğacak sinerji ele alındı.

Yeşil enerji dönüşümü, döngüsel ekonomi uygulamaları, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) kriterlerine uygun madencilik uygulamaları ve Türkiye'nin bu alanlardaki liderlik rollerinin tartışıldığı zirvede, madenlerin yer aldığı toprağın alt kısmıyla, tarımın yapıldığı üst kısmının bütüncül olarak ele alınmasının önemi vurgulandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler de Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen madencilik şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelerek projelerini paylaşma ve kariyer fırsatları hakkında bilgi alma şansına sahip oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniköy Kemerköy Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, şirket olarak geçen yıl Hüsamlar Maden Sahası'nda 65 hektarda rehabilitasyon çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 'Hüsamlar Yeniden' temasıyla 511 hektarda maden rehabilitasyonu gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet tarihinin tek seferde gerçekleşen en büyük projesinde Hüsamlar Maden Sahası'na 2025'in sonuna kadar 300 bin fidan dikeceğiz. Ayrıca alanda fidan ve bitkilendirmenin yanı sıra göletler, yürüyüş yolları, piknik alanları gibi rekreasyon alanları yer alacak. Rehabilitasyonun merkezine ise Milas'ın simgesi olan anıt bir zeytin ağacı dikeceğiz. Amacımız 40 yıl önce Milaslılardan madencilik faaliyeti yapmak için ödünç alınan bu sahanın tekrar Milaslılara kazandırılmasıdır. Rehabilitasyon tamamlandıktan sonra alan, Milaslıların kullanımına da açılacak. Rehabilitasyon sürecindeki orta vadeli, hedefimiz ise 2032'e kadar 1363 hektarlık bir alanda üretimin tamamlanmasına istinaden rehabilitasyon çalışmalarına başlamaktır. Bizler ne kadar toprağın altında çalışıyor olsak da toprağın üstüne de önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın merkezinde de doğadan aldığımızı doğaya geri kazandırmak anlayışı var."