Ekonomi

Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek

22.08.2025 13:23
14 yıl süren iç savaş sonrası tarihi değer kaybı yaşayan Suriye lirası için harekete geçen hükümet, yeni banknot basarak 2 sıfır atmaya hazırlanıyor. Suriye hükümetinin bu adımla birlikte hem ekonomik istikrarı sağlamayı hem de Beşar Esad ve babası Hafız Esad'ın fotoğraflarının yer aldığı banknotları değiştirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Suriye Merkez Bankası, 14 yıl süren iç savaş nedeniyle tarihi değer kaybı yaşayan Suriye lirası için harekete geçti. Yeni banknotları piyasaya sürmeye hazırlanan Merkez Bankası, mevcut paradan 2 sıfırı atacak.

BANKNOT BASIMI İÇİN RUS ŞİRKETLE ANLAŞTILAR

Reuters'ın haberine göre Suriye hükümeti yeni banknotların basımı için Rusya'ya bağlı Goznak şirketiyle anlaştı. Temmuz sonunda Moskova'yı ziyaret eden üst düzey Suriyeli yetkililerin söz konusu adımı kesinleştirdiği öğrenildi.

KRİTİK HAMLE GİZLİ TUTULUYOR

Suriye lirasından 2 sıfırın atılması konusundaki kritik hamleyi gizli tutan hükümet yetkililerinin toplantıları Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mukhlis el-Nazer'in başkanlığında yapıldı.

TÜM BANKALARA YAZI GÖNDERİLDİ

Bankalara gönderilen yazılarda, sistemlerini yeni banknotlara uygun hale getirmeleri, altyapılarını raporlamaları ve test çalışmaları yapmaları istendi. Eski ve yeni paraların 12 ay boyunca birlikte dolaşımda olacağı, tam geçişin ise 8 Aralık 2026'da tamamlanacağı bildirildi.

"ESAD'LI BANKNOTLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ SİYASİ BİR ZORUNLULUK"

Uzmanlara göre, bu adım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasi bir mesaj taşıyor. Zira mevcut banknotların üzerinde hem Beşar Esad'ın hem de babası Hafız Esad'ın fotoğrafları bulunuyor. Birleşmiş Milletler'e danışmanlık yapan Suriyeli ekonomist Karam Shaar, "Esad'ın yüzünün olduğu banknotların değiştirilmesi siyasi bir zorunluluk. Ancak uygulamanın tüketicileri, özellikle yaşlıları zor durumda bırakabileceğini ve ülkenin mevcut koşullarında ulusal çapta uygulanmasının sorunlu olacağını" ifade etti.

  1234:
    aynısı bizede lazım bence
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
