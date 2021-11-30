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Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım - Son Dakika

Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım

30.11.2021 16:08

Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman, "İktidara geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz" diyen muhalefet partilerine seslenerek, "Güçleri varsa göndersinler bakalım. Karşılarında çok ciddi Türk iş adamı, Türk insanı duracaktır" dedi.

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın (TÜSES) "Göçün Ekonomi Politiği" konulu toplantısı geçen 27 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Taksim'deki Point Otel'de yapıldı. Toplantıya özel konuk olarak davet edilen Türkiye merkezli Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman, "Suriyeli girişimciler Türkiye'de ne yapıyorlar? Ne hissediyorlar?" başlıklı bir konuşma yaparak özellikle Suriyeli iş insanlarının Türkiye'deki sorunlarına ve beklentilerine dair bilgi verdi.

"KAMPLARDA KALAN BİRİLERİ VARSA ONLARI GÖNDEREBİLİRLER..."

Independent Türkçe'nin sorularına da yanıt veren Mahmut Osman, "İktidara geldiğimizde Suriyelileri göndereceğiz" diyen muhalefet partilerine seslendi. Aslen Halepli olan Osman şu ifadeleri kullandı;

"Dönerler mi o başka ama gönderebilirler mi hayır gönderemezler. Güçleri varsa göndersinler bakalım. Karşılarında Türk işadamlarını ve Türk insanlarını bulacaklardır. Kardeşim sen benim işimi bozuyorsun, nereye gönderiyorsun, kimi gönderiyorsun? Kamplarda kalan birileri varsa belki onları gönderebilirler normal ama iş yapan, şu an iş pozisyonda mimar olsun, mobilyacı olsun bilhassa ara elaman dediğimiz usta konumunda olan insanlara gelecek iktidar baskı yapmaya kalkarsa karşılarında Türk iş insanlarını bulacaktır."

Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Osman: Güçleri varsa Suriyelileri göndersinler bakalım, Türk iş adamları karşılarında duracaktır
Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman.

"SURİYELİLER DIŞARIDAN ÇOK CİDDİ BİR SERMAYE GETİRDİLER"

Suriyelilerin Türk iş dünyası ile ciddi anlamda bir entegrasyon içinde olduğunu ve iç içe et tırnak gibi birbiriyle iş yaptıklarını ifade eden Osman, "Suriyeliler dışarıdan çok ciddi bir sermaye getirdiler. Kendi sermayeleri değil. Dışarıda tanıdıkları çevrelerinden çok ciddi sermaye getirdiler, yatırım yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Ciddi ihracat yapıyorlar. Günlük siyaset içinde çekişme olur herkes her şeyi diyebilir oy devşirmek. Siyasetçiler türlü türlü savlar ortaya koyabilirler ama uygulama noktasında zannetmiyorum bu kolay değil" diye konuştu.

"NİTELİKLİ VE YETİŞMİŞ ELEMAN BULAMIYORUZ... NE TÜRK NE YABANCI"

Türkiye'de işsizliğin değil iş beğenmezliğin var olduğunu belirterek parayla ilan vermelerine rağmen nitelikli ve yetişmiş eleman bulamadıklarını söyleyen Mahmut Osman, "Yok… Türk de yok yabancı da yok. Ha kim var? İşini daha iyi konuma yükseltmek isteyen, daha iyi şartlarda iş arayanlar geliyor. Ama 'ben işsizim, işsiz kaldım' diyen Türkiye'de şu anda ne yabancı ne Türk var. Varsa bana gelsin. Adam gidiyor İŞKUR'a kayıt yaptırıyor sonra iş teklifi gelince şu şöyledir bu böyledir diyerek beğenmiyor. Hele hele iyi yetişmiş elemansa usta, tezgahtar konumundaysa bunlar yok. Gerçekten yok. Yabancı da yok, Türk de yok" ifadelerini kullandı.

Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım

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Son Dakika Ekonomi Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım - Son Dakika Ekonomi


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