Suriyeliler Araçlarını Satıp Ülkelerine Dönmek İstiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Suriyeliler Araçlarını Satıp Ülkelerine Dönmek İstiyor

Suriyeliler Araçlarını Satıp Ülkelerine Dönmek İstiyor

Hatay'daki Suriyeliler, araçlarını piyasa altında satıp Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek istiyor.

23.03.2025 10:00
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Hatay'da yaşayan ve ülkelerine dönmeyi planlayan Suriyeliler, araçlarını satabilmek için araba pazarına gelmeye devam ediyor. Araçlarını piyasanın altında satışa sunan Suriyeliler, araçlarını bir an önce satıp Ramazan Bayramının heyecanını ülkelerinde yaşamak istiyorlar.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte Türkiye'de yaşayan muhacirler ülkelerine dönmeye başlamıştılar. Uzun yıllardır ülkelerinin yanı başında bulunan Hatay'da yaşayan Suriyeliler, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde Pazar günü kurulan araba pazarında araçlarını satmaya gelmeye devam ediyorlar. Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, araçlarını bir an önce satabilmek içinde araçlarını piyasanın altında satışa sunuyor.

"Arabayı 135 bin TL'ye aldım ve 80 bin TL'ye satıyorum "

Araba pazarında 3 haftadır gelen ve aracını satarak ülkesine dönmeye çalışan Halit Mebas, "Suriye'den Türkiye'ye 2013 yılında geldim. Burada inşaat, kaynak gibi her işi yapıyorum. Burada arabamı satıyorum. Arabamı sattıktan sonra Suriye'ye gideceğim. Bu bayramdan sonra gideceğim. Arabamı 70 bin TL ila 80 bin TL arasında satıyorum. Arabayı 135 bin TL'ye aldım ve 80 bin TL'ye satıyorum. Araba pazarına 3 haftadır geliyorum ama müşteri az var" dedi.

"Suriyeliler arabalarını satıp ülkelerine geri dönmek istiyorlar"

Araba pazarına gelip aracını satmak isteyen Muhammed Sabbah, "Suriye'deki savaştan kaçıp 2012 yılında Türkiye'ye geldim. Hatay'da 12 yıldır yaşıyorum. Araba pazarına geldik ve arabayı satmaya çalışıyoruz. Benim 2 arabam olduğu için birini satmak istiyorum. Burada kalmak istiyoruz. Bayram da geldi. Temelli gitmek istemiyoruz ama bayramda ziyaret için gitmek istiyoruz. Ziyarete gitmek için izin yok. Burada şirketimiz ve işimiz var. Bu yüzden ziyaret için gitmek istiyoruz. Suriyeliler arabalarını satıp ülkelerine geri dönmek istiyorlar. Bayramda temelli gitmek istiyorlar. Araba piyasası çok düşük gidiyor. Benim arabamın değeri de yaklaşık 1 milyon civarındadır. Şimdi ise 900 bin TL'ye satarım" şeklinde konuştu.

"Arabayı 120 bin TL'ye aldım şimdi ise yarı fiyatına satıp Şam'a gideceğim"

120 bin TL'ye aldığı arabasını yarı fiyatına satıp ülkesine gitmek istediğini ifade eden Ahmet Hamour, "Ben Suriye'den 7 yıl önce geldim. Serbest çalışıyorum ve kaynakçılık da yapıyorum. Arabayı sattıktan hemen sonra ülkeme döneceğim. Arabayı satınca beklemeden gideceğim. Arabayı 120 bin TL'ye aldım şimdi ise yarı fiyatına satıyorum. Şam'a gideceğim. Ülkemde savaş bittiği içinde geri döneceğim" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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