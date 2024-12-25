Suriyelilerin Dönüşü Tarımı Tehlikeye Atabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Suriyelilerin Dönüşü Tarımı Tehlikeye Atabilir

Suriyelilerin geri dönüşü, Adana'daki tarım sektörünü tedirgin ediyor; iş gücü sıkıntısı yaşanabilir.

25.12.2024 22:57
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Suriyelilerin ülkelerine dönüşü tarım sektörünü sekteye uğratabilir

Suriyeliler dönmeye başladı, Adana çiftçisi tedirgin oldu

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Tarımda çalışan işçilerin yüzde 77'si Suriyeli"

"Tarım sektöründe çalışan Suriyelilerin gitmesini istemiyoruz"

"Ucuz işçi ithal etmeliyiz"

ADANA - Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeye başlaması, tarımın başkentlerinden Adana'da çiftçileri tedirgin etti. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Ülkemizde tarımda çalışan işçilerin yüzde 77'si Suriyeli. Tarım işçisi Suriyeliler ülkelerine dönerse ciddi sıkıntı yaşarız. Ucuz işçi ithal etmemiz gerekiyor" dedi.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte iç savaş da bitti ve Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Ancak 11 yıldır tarım sektöründe ciddi ara eleman ihtiyacını kapatan Suriyelilerin dönmesi sektör temsilcilerini de endişelendirdi. Türk tarım işçilerinin başta turizm olmak üzere hizmet sektörüne yöneldiğini belirten temsilciler, Suriyeli tarım işçilerinin ülkesine dönmesi halinde ucuz işçilerin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini söyledi.

"Tarım sektöründe çalışan Suriyelilerin gitmesini istemiyoruz"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Türkiye'de yılın 365 günü hasat, ekim ve dikim yapılabiliyor. Suriyeliler 11 yıldır ülkemizde. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler de ülkelerine dönmek istiyor. Şu anda önümüz kış ve kış şartlarında gidişler ağır ilerliyor. Havalar ısındığında gidişler daha da artacaktır. O zaman da tarım sektörü ciddi sekteye uğrayacak. Çünkü tarımda çalıştırdığımız işçilerin yüzde 77'sini Suriyelilerden sağlıyoruz. Tarım sektöründe çalışan Suriyelilerin gitmesini istemiyoruz" diye konuştu.

"Teknoloji gelişmediği için işçilere ihtiyacımız var"

Ucuz işçi ithal edilmesi gerektiğini savunan Başkan Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Ülkemize Türki cumhuriyetlerden ve Afrika'dan ucuz işçi ithal etmeliyiz. O işçilere yerleşim yerlerinden uzak, sosyal donatı alanları yapılarak tarıma kazandırılması gerekiyor. Türkiye bir tarım ülkesi. Bizim yerli tarım işçilerimiz başka sektörlere hep geçti. 1980 öncesi Adana'da narenciye yok denecek kadar azdı. Ancak şu anda Adana'da narenciye çok fazla ve teknoloji gelişmediği için işçilere ihtiyacımız var. Tarım işçisi Suriyelilerin gitmesi demek, tarım sektörünün bitmesi anlamına geliyor."

Öte yandan, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şu an dahi Adana'da tarım işçisi sıkıntısı yaşandığını, bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi.

(UMT-FKE-SO-E)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Suriyelilerin Dönüşü Tarımı Tehlikeye Atabilir - Son Dakika

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