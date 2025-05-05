Süs Bitkileri Tanıtım Günü: Yerli Üretim Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Süs Bitkileri Tanıtım Günü: Yerli Üretim Vurgusu

Süs Bitkileri Tanıtım Günü: Yerli Üretim Vurgusu

BATEM, süs bitkileri ıslah çalışmaları tanıttı; dışa bağımlılığı azaltmak için yerli üretime odaklandı.

05.05.2025 13:38
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Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) ekipleri, AR-GE çalışması yürüttükleri karanfil, sardunya ve kalanşo (kalanchoe) türlerini sektör temsilcilerine tanıttı.

BATEM bünyesinde geçmişten günümüze yürütülen süs bitkileri ıslah çalışmalarından elde edilen çeşitlerin tanıtımı amacıyla "Süs Bitkileri Islah Çalışmaları Tanıtım Günü" düzenlendi.

BATEM'in ziraat yüksek mühendisleri Ayşe Serpil Kaya, Uğur Kahraman ve Ercan Sallahoğlu, ıslah çalışmalarını sürdürdükleri süs bitkilerine ilişkin sunum yaptı.

Süs bitkileri üretimi ve ihracatı yapan firma sahipleri, ziraat yüksek mühendislerinden ıslah çalışması devam eden ürünler hakkında bilgi aldı.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, yaptığı konuşmada, enstitülerini uzun yıllardır yaptığı AR-GE çalışmalarıyla ülke ekonomisine katkı sunduğunu, kesme çiçek ve süs bitkileri sektöründe de 1990'lı yıllardan beri çalıştıklarını söyledi.

Bu ürünlerde dışa bağımlılık olduğunu anlatan Ünlü, "Üretip tekrar satıyoruz ama asıl amacımız ülkemizde üretip satmak. Önemli olan dışa bağımlılığı azaltmak için burada üretmiş olduğumuz özellikle yerli ve milli karanfildir, kalanşodur, sardunyadır. Süs bitkileri çeşitleri üzerine yapmış olduğumuz AR-GE çalışmalarını sektöre devretmeyi, yani dışa bağımlılığımızı azaltmak için kendimiz üretip kendimiz satmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Ünlü, kesme çiçek sektörüyle uzun yıllardır iç içe çalıştıklarını ifade ederek, "Amacımız sektörün talebine göre çeşit geliştirmek. Yoksa biz bir çeşit geliştirip bunun rafta kalmasını istemiyoruz. Onların talepleri doğrultusunda AR-GE çalışmalarımızı yönlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Süs bitkileri dünyada önem arz etmeye başladı"

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ise şehirleşmenin çok arttığı dünyada süs bitkilerinin birkaç kat daha fazla önem arz etmeye başladığını belirtti.

Türkiye'nin süs bitkileri konusunda önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çandır, uzun soluklu sürecek ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen materyallerle Türkiye'de üretim yapılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

BATEM'in önceki yıllarda geliştirdiği, Türkiye'nin ilk tescillenen ve "Likya Kaya" adı verilen karanfilin üretimini yaptıklarını hatırlatan Çandır, şöyle devam etti:

"Hatta ihracatını da yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin katma değerinin ülkemizde kalması adına da büyük önem arz ediyor. Bu çeşitlerin özel sektör tarafından sahiplenerek, üretiminin yaygınlaştırılması önemli. Hatta bu ürünlerin ürün ve fide olarak da yurt dışına ihraç edilmesinin önü açık. Bu konuda özel sektör ve BATEM olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Çandır, endemik çeşitlilik açısından Türkiye'nin dünyanın en önemli ülkelerinden biri olduğunu belirterek, bunları ıslah edip ekonominin içine kattıkça katma değerin de artacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Süs Bitkileri Tanıtım Günü: Yerli Üretim Vurgusu - Son Dakika

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