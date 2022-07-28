Suudi turistlerin gelmesi ile birlikte Kapalıçarşı'da ziyaret sayıları arttı

Suudi Arabistan'dan gelen turistlerin etkisiyle Kapalıçarşı'ya giriş sayılarında artış yaşanıyor. Turistler altın, halı, tekstil, tesbih gibi ürünlere talep gösterirken, esnaf ise bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye seyahat yasağı koymuştu. Yasağın kaldırılması ardından Suudi turistler Türkiye'ye gelmeye başladı. İstanbul'da Tarihi Yarımada, Ayasofya ve Kapalıçarşı'yı gezen turistler buralardan alışveriş yapmadan gitmiyor. Genellikle Kapalıçarşı'da altın takı, halı, tesbih ve giyim gibi alışveriş yaparken, esnaf ise bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Suudi turistlerin gelmesiyle Kapalıçarşı girişlerinde ise artış yaşanıyor.

"Gelen turistler 100 dolarlık üründe alabiliyor, 10 bin dolarlık üründe alabiliyor"

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye seyahat yasağının kaldırması ardından Türkiye'ye ciddi bir Suudi turist akımının olduğunu belirten Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, "Özellikle Kapalıçarşı'ya gelme sebeplerinden biride burada istediklerini bulabilmeleri. Altın takılara çok dikkat ediyorlar. Halı, tesbih, tekstil gibi ürünler alıp alışverişlerini tamamlıyorlar. Kapalıçarşı, Suudi turistlerin gelmesiyle yoğunluk yaşıyor ve esnaflar bu durumdan çok memnun. Bu ziyaretler ekonomiye katkı sağlıyor. Turistler genelde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, Mekke ve Medine'den geliyorlar. Gelen turistler burada 100 dolarlık ürün de alabiliyor, 10 bin dolarlık ürün de alabiliyor. Suudi Arabistan'ın kapılarını açması ile birlikte girişlerimizde 200-250 bin arasında artış yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

"Suudi turistler kehribar ve büyük tesbihleri seviyorlar"

Suudi Arabistan'dan gelen turistlerden kaynaklı işlerin arttığını belirten Kapalıçarşı esnafı Sadık Abdikan, "Suudi turistler kehribar ve büyük tesbihleri seviyor. Ortalama fiyatları 4 ile 5 bin TL arasında değişiyor. Tabii bunlardan daha yüksek fiyatlı olanlar da var. Araplar genelde bunları talep ediyor. Suudi turistler genelde fiyatına bakmadan en iyisi tesbihi alır" diye konuştu.

Suudi turistlerin para harcayan millet olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı Haşim Güreli, "Kendi evlerine para harcıyorlar tabii ki halılara da talepleri var. Biz dünyanın her tarafına gönderim yapıyoruz ama yanlarında da götürüyorlar halıları. Bizim halılar el yapımı olduğunu için metrekaresi 2 bin ile 10 bin TL'ye kadar çıkan halılar var" dedi. - İSTANBUL