SYS Grup, IDEX 2025'te Stratejik Anlaşmalar İmzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

SYS Grup, IDEX 2025'te Stratejik Anlaşmalar İmzaladı

SYS Grup, IDEX 2025\'te Stratejik Anlaşmalar İmzaladı

Samsun Yurt Savunma, IDEX 2025'te önemli anlaşmalara imza atarak ezvü sınırlarını genişletti.

21.02.2025 11:53
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Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, dünya savunma sanayiinin en prestijli fuarlarından IDEX 2025'te, bölgenin savunma kapasitesini güçlendirecek stratejik anlaşmalara imza attı.

Türk savunma sanayisinin küresel oyuncularından olan SYS Grup şirketleri, dünyanın en büyük iki fuarından biri olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) IDEX 2025'e güçlü bir katılım gösterdi. Abu Dabi'de gerçekleştirilen fuara geniş bir ürün çeşitliliği ve güçlü bir ekiple katılan Grup şirketleri, 5 gün süren fuar boyunca farklı coğrafyalardan gelen çok sayıda şirket, sektör temsilcisi ve askeri yetkililer ile verimli görüşmeler gerçekleştirdi.

SYS Grup şirketleri, bu görüşmeler sonunda, ileri teknolojiye sahip ürün ve sistemlerini dünyanın dört bir yanından gelen güvenlik güçleri ve savunma sanayii aktörleriyle buluşturarak, bölgesel güvenliğe ve savunma sanayiine yön verecek kritik iş birlikleri sağladı. SYS Grup şirketleri, 2025 yılı için konsolide ciro hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak yeni ihracat anlaşmalarıyla fuardan dönüyor. Bu anlaşmalar arasında en dikkat çekeni, BAE'nin önde gelen platform üreticisi ve entegratörü RESOURCE INDUSTRIES ile SYS Grup şirketlerinden UNIROBOTICS arasında imzalanan uzaktan kumandalı atış kontrol sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki platformlara entegrasyonu Mutabakat Anlaşması (MOU) oldu. Anlaşmaya SYS Grup adına SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral ve RESOURCE INDUSTRIES adına CEO Abdullah Al Kibani imza attı.

CANiK ve grup şirketlerinin güncel ihtiyaçları ve en gelişmiş teknolojileri dikkate alarak ortaya koyduğu savunma sanayi çözümleri, fuar boyunca büyük ilgi gördü. Grup şirketlerinin standında yer alan ürünleri yakından inceleyen ziyaretçiler, sorularına şirketlerin en yetkili isimlerinden yanıtlar aldı. Fuar kapsamında ayrıca grup şirketlerinin silah ve uzaktan komutalı silah sistemleri, başta Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki araç üreticileri olmak üzere çok sayıda stantta yer aldı. Bu gelişme aynı zamanda CANiK'in 30x113mm orta kalibre top konseptindeki başarısının küresel çapta tescillendiğinin göstergesi oldu. Farklı araç üreticileri, ürünlerinin üzerinde SYS Grup şirketlerinden AEI SYSTEMS tarafından üretilen düşük geri tepmesi ve ayarlanabilir yüksek atım hızı ile rakiplerinden ayrışan VENOM LR topuna ve UNIROBOTICS'in TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'ne (UKSS) yer vermeyi tercih etti. UNIROBOTICS, 15 UKSS ile kendi standı dışında en fazla silah kulesi ile fuarda yer alan firma oldu.

Yine CANiK'in hali hazırda çok sayıda kullanıcının güvenlik ihtiyaçlarına katkı sağlayan bir diğer ürünü CANiK M2 QCB Ağır Makineli Tüfek de araç üreticileri tarafından öncelikli seçenek olarak ziyaretçilere sunuldu. SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, savunma sanayi harcamalarında üst sıralarda yer alması ve ülkedeki araç üreticilerinin dünyanın birçok ülkesinde ürünlerinin bulunması dolayısıyla oldukça önemli bir hedef pazar olarak ele aldıklarını söyledi. IDEX 2025'i hem Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki etkinliklerini artırmak hem de dünyanın dört bir yanından gelen kullanıcılara ulaşmak için bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayan Aral, fuar boyunca gördükleri ilginin, oluşan yeni iş birliklerinin kendilerini haklı çıkardığını belirtti. Önümüzdeki dönemde başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu ve Körfez bölgesinde, bu ülkelerin etkin oldukları coğrafyalarda görünürlüklerinin daha da artacağına işaret eden Aral, şöyle konuştu:

"Bu fuar, SYS Grubun tam anlamıyla global bir çözüm ortağı olduğunu kanıtladı. Dünya genelindeki tüm dost ve müttefik ülkelerde yer alan global şirketler, bizi silah ve silah sistemi çözümlerinde bir çözüm ortağı olarak görüyor. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli unsur, tüm firmalara eşit mesafede yaklaşmamız, ihtiyaçlarını iyi anlayıp onların sorunlarına hızlı çözümler getirecek ürünleri öngörüp tasarlamamız ve sertifikalandırmamız oldu. IDEX 2025'te bu stratejimizle fark oluşturduk. CANiK, UNIROBOTICS ve AEI Systems ürünlerinin kısa süre içinde yeni ülkelerde, yeni kullanıcıların envanterlerine daha fazla kabul edildiklerini göreceğiz. Bunun adımlarını IDEX 2025'te attık. İhracat ve büyüme hedeflerimizde Körfez bölgesine özel bir önem veriyoruz. Bu fuarda bize güvenen, bizi tercih eden platform üreticileriyle uzun soluklu projeleri hayata geçireceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, İhracat, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SYS Grup, IDEX 2025'te Stratejik Anlaşmalar İmzaladı - Son Dakika

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