Taha Meli Arvas, EPİAŞ Genel Müdürlüğüne atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Taha Meli Arvas, EPİAŞ Genel Müdürlüğüne atandı

Taha Meli Arvas, EPİAŞ Genel Müdürlüğüne atandı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı olarak görev yapan Taha Meli Arvas, 9 Şubat 2024'te Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürlüğüne atandı. EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan, Ahmet Türkoğlu'na teşekkür ederek Arvas'a görevi devretti. Arvas, lisans eğitimini tamamladıktan sonra finans alanındaki doktora çalışmasını sürdürmektedir.

13.02.2024 08:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2020-2021 yıllarında Sermaye Piyasası Kurulunda Başkan Vekili ve 2023'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı olarak görev yapan Taha Meli Arvas, 9 Şubat 2024 itibarıyla Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürlüğüne atandı.

EPİAŞ'ın internet sitesinde yapılan duyuruya göre, EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan, düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmanın ardından 20 Haziran 2018'den bu yana EPİAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Ahmet Türkoğlu'na görevi sırasındaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve hazırlanan plaketi takdim etti.

EPİAŞ çalışanlarının katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreni Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan'ın EPİAŞ Genel Müdürlüğüne atanan Arvas ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü olarak atanan Türkoğlu'na çiçek takdimi ile son buldu.

2023'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı olarak görev yapan Arvas, 9 Şubat 2024'te EPİAŞ Genel Müdürü olarak atandı.

Arvas, lisans eğitimini ABD'nin New York Eyaleti'ndeki Syracuse Üniversitesinde Biyomühendislik ve Finans alanlarında çift anadal yaparak 2003'te tamamladı.

Daha sonra CUNY Graduate Center'da siyaset bilimi yüksek lisansına başlayan Arvas, Özyeğin Üniversitesinde 2013 yılında MBA, 2014 yılında Finansal Mühendislik alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Taha Meli Arvas, finans alanındaki doktora çalışmasını Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ettiriyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Enerji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taha Meli Arvas, EPİAŞ Genel Müdürlüğüne atandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 09:36:07. #1.12#
SON DAKİKA: Taha Meli Arvas, EPİAŞ Genel Müdürlüğüne atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement