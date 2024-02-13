Taha Meli Arvas, EPİAŞ Genel Müdürlüğüne atandı

2020-2021 yıllarında Sermaye Piyasası Kurulunda Başkan Vekili ve 2023'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı olarak görev yapan Taha Meli Arvas, 9 Şubat 2024 itibarıyla Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Genel Müdürlüğüne atandı.
EPİAŞ'ın internet sitesinde yapılan duyuruya göre, EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan, düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmanın ardından 20 Haziran 2018'den bu yana EPİAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Ahmet Türkoğlu'na görevi sırasındaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve hazırlanan plaketi takdim etti.
EPİAŞ çalışanlarının katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreni Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan'ın EPİAŞ Genel Müdürlüğüne atanan Arvas ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü olarak atanan Türkoğlu'na çiçek takdimi ile son buldu.
2023'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı olarak görev yapan Arvas, 9 Şubat 2024'te EPİAŞ Genel Müdürü olarak atandı.
Arvas, lisans eğitimini ABD'nin New York Eyaleti'ndeki Syracuse Üniversitesinde Biyomühendislik ve Finans alanlarında çift anadal yaparak 2003'te tamamladı.
Daha sonra CUNY Graduate Center'da siyaset bilimi yüksek lisansına başlayan Arvas, Özyeğin Üniversitesinde 2013 yılında MBA, 2014 yılında Finansal Mühendislik alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Taha Meli Arvas, finans alanındaki doktora çalışmasını Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ettiriyor.
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