 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırmızı topraktaki mineralleri toplayarak bin 300 metreden çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırmızı topraktaki mineralleri toplayarak bin 300 metreden çıkıyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, yerin bin 300 metre altındaki fay hattından yüzeye çıkarak kırmızı topraktaki mineralleri bünyesine alan doğal kaynak suyundan doğal yöntemlerle tuz üretiliyor. Coğrafi işaretli Delice tuzu, yurt içi ve yurtdışından talep görüyor. Delice tuzu, mineral açısından zengin olup, magnezyum ve potasyum içermesi nedeniyle sporcular tarafından tercih ediliyor. Üretimi tamamen doğal yöntemlerle gerçekleştirilen Delice tuzu, mikroplastik ve ağır metal içermemektedir. Yurt içinde ve yurt dışında talep gören Delice tuzu, Kırıkkale Delice bölgesindeki kaynağından elde edilmektedir.

21.01.2024 - 13:31,
Abone Ol

Tamamen doğal üretim: Kırmızı topraktaki mineralleri toplayarak bin 300 metreden çıkıyor

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, yerin bin 300 metre altındaki fay hattından yüzeye çıkarak kırmızı topraktaki mineralleri bünyesine alan doğal kaynak suyundan doğal yöntemlerle tuz üretiliyor. Coğrafi işaretli Delice tuzu, yurt içi ve yurtdışından talep görüyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde rafineri işlemi uygulanmadan tamamen doğal yol yöntemlerle tuz üretimi yapılıyor. Dağların eteklerindeki fay hattının bin 300 metre altından çıkan doğal kaynak suyu sayesinde üretilen Delice tuzu, mineral açısından da ön plana çıkıyor. Sera tipi havuzlarda toplanan doğal kaynak suyu, herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan güneş ışınları sayesinde bünyesinde barındırdığı tuzu ortaya çıkarıyor.

Magnezyum ve potasyum içeren Delice tuzunu, kramp ve eklem ağrılarına faydalı gelmesinden dolayı sporcularda tercih ediyor. Yurt içinde de tercih edilen coğrafi işaretli Delice tuzu, başta ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelere ihraç ediliyor. Mineralli tuzun sıvı hali de yurt içi ve yurt dışında talep görüyor.

Delice tuzunun üretimini yapan Mayi Tuzun kurucu ortağı Sibel Gözüyukarı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal kaynak suyundan elde edilen tuzda, mikroplastik ve ağır metal bulunmadığını söyledi.

Yerin bin 300 metre altından yeryüzüne çıkan doğal kaynak suyundan elde edilen tuzun mineralli olduğunu anlatan Gözüyukarı, "Delice tuzu, ülkemizde Kırıkkale Delice bölgesinde yerin bin 300 metre altından sıvı halde çıkan doğal kaynak tuzudur. Tuzu, yer altındaki tuz kayalarından alıyor. Bölgedeki kırmızı topraktan aldığı mineralleri bünyesine alarak yeryüzüne çıkıyor. Yeraltındaki kaynak sayesinde içerisinde mikroplastik ve ağır metal bulundurmayan nadir tuz çeşitlerinden birisidir" dedi.

Gözüyukarı, "Rafineri işlemi uygulanmadan sera tipi havuzlarda güneşte kurutularak üretilen Delice tuzu tüm doğallığıyla tüketiciyle buluşuyor. Coğrafi işaretli tescili ile bulunan Delice tuzu, Kırıkkale Delice bölgesinde bulunan kaynağından sıvı halde yeryüzüne çıkar, güneşte kurutularak üretilen doğal kaynak tuzudur. Delice'de bulunan kırmızı toprakta tuzun minerallerini artıran bir faktördür" ifadesini kullandı.

Kırmızı topraktaki mineralleri toplayarak bin 300 metreden çıkıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kırıkkale, Delice, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırmızı topraktaki mineralleri toplayarak bin 300 metreden çıkıyor - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:59:06. #1.13#
SON DAKİKA: Kırmızı topraktaki mineralleri toplayarak bin 300 metreden çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement