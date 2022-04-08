Tamamı 150 dilimi 45 lira: Karpuzun yanına yaklaşılmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Tamamı 150 dilimi 45 lira: Karpuzun yanına yaklaşılmıyor

08.04.2022 14:30
Tamamı 150 dilimi 45 lira: Karpuzun yanına yaklaşılmıyor

Baharın gelmesiyle birlikte yaz meyveleri de manav tezgahlarında görünmeye başladı. Ancak bazılarının fiyatı öyle pahalı ki, ancak taneyle ya da dilimle satın alınabiliyor. Karpuz da o meyvelerden. Dilimi 45 liradan satışa sunuldu.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz tezgahlarda yerini almaya başladı. Vatandaşlarında Ramazan ayında tercih etmesi beklenen karpuzun kilogram fiyatı 15 liradan satılıyor.

VATANDAŞ DİLİM KARPUZA İLGİ GÖSTERİYOR

Alım gücü ve kilogram fiyatının fazla olmasından dolayı pazarcı esnafı karpuzu bölerek, müşterilerine satıyor. Dilim dilim satılan karpuzun bütün fiyatı 150 lirayı buluyor. Ortalama bir diliminin 45 lirayı bulduğunu belirten esnaf, vatandaşın ilgi gösterdiğini söyledi.

ESNAFA GÖRE FİYAT NORMAL

Mevsim ve maliyet göz önüne alındığında şuan satış fiyatının normal olduğunu belirten esnaf, önümüzdeki haftalarda fiyatın düşmesini bekliyor.

YORUMLAR
500
98 kere korona testi oldu, profesör bile şaşırdı 98 kere korona testi oldu, profesör bile şaşırdı Kapalı pazar yerinde yıkım gerginliği: Esnaf kepçenin üzerine çıktı Kapalı pazar yerinde yıkım gerginliği: Esnaf kepçenin üzerine çıktı

Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tamamı 150 dilimi 45 lira: Karpuzun yanına yaklaşılmıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
14:16 Ebrar Karakurt dünyanın en iyi liginin "en değerli oyuncusu" seçildi
14:13 Pink Floyd, Ukrayna için yeniden bir arada! "Hey Hey Rise Up" şarkısını söyleyecekler
13:53 Selçuk Bayraktar CNN International'a konuştu: Hayat kurtarmakla övünmek istemem ama TB-2 Ukrayna direnişinin sembolü oldu
13:45 Kılıçdaroğlu içeri alınmamıştı, Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi: Tarım ve Orman Bakanı'nı işaret ettik ama yine de geldi
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
13:32 Herkes Löw'ü bekliyor ama Ali Koç Jorge Jesus'la anlaştı
13:29 Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 14:37:32. #1.11#
SON DAKİKA: Tamamı 150 dilimi 45 lira: Karpuzun yanına yaklaşılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement