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Tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu

01.10.2021 20:07

Tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu Doğu Anadolu bölgesindeki halkın yoğun tercih ettiği tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu.

Tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu

BİTLİS - Doğu Anadolu bölgesindeki halkın yoğun tercih ettiği tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde farklı illerde yaşayıp daha sonra ilçeye yerleştiklerini söyleyen Bayram Erensayın açtıkları tandır evinde yöredeki kadınların istihdamına katkı sağlıyor. Tandır evinde çalışarak geçimini sağlayan 3 kadın, günün ilk ışıklarında tandırlarını yakıp, hamurlarını yaparak yorucu ve zorlu mesailerine başlıyor. Maddi durumlarının kötü olduğunu ve 3 kadın elemanının olduğunu söyleyen Bayram Erensayın; "Burada tandır ekmeği yapıyoruz. Dışarıya da gönderiyoruz. Burada 3 bayan çalışıyor. Tandır ekmekleri yapıyorlar. Tabi önceden bu bayanlar evlerinde ekmek yapıyorlardı. Şimdi biz dışarıya yansıttık ve buradaki bayanların durumu ailelerine destek çıkmak ve yardım etmek için yanımıza gelip burada çalışıyorlar. Güzel ekmekler çıkarıyoruz. Ekmeklerimiz lavaş, halka ve çörek çıkarıyoruz. Gün oluyor İstanbul, Ankara, Antalya bu taraflara batı, doğu tarafına bayağı siparişlerimiz oluyor gönderiyoruz. Bayanlar burada çalışıyor. 3 bayan elemanım var burada gerçekten maddi durumları kötü, ailelerine destek vermek için çalışıyorlar. Buraya gelen müşterilerimizin yüzde 70'i hepsi bayan oluyor ve bayanlara destek amaçlı gelip buradan ekmek alıyorlar. Yani gerçekten zor durumda olan insanlar var bizim elemanlarda öyle, kimse çalışmayı istemez. Bizim bayanlarda ailelerine destek vermek için çocukları okul okuyor. Okul masrafları var, giyim masrafları var yani her şey olduğu için o yüzden biraz sıkıntı yaşıyorlar. Bizim bayanlarda o yüzden çalışmayı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Günde 5-6 torbaya kadar ekmek yaptıklarını söyleyen Halise Erensayın; "Burada tandır emeği pişiriyoruz. Sabah saat 6 gibi geliyoruz. Önce hamur yapılıyor. Hamuru dinlendirdikten sonra yumaklarımızı bırakıyoruz. Ablalar geliyor, pişiriyorlar. Sipariş göre yapıyoruz. Bazen sipariş olduğu zaman 5-6 torbaya kadarda çıkabiliyor. Türkiye'nin her yerine sipariş gönderiyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere her yere sipariş gönderiyoruz. Çörek, sütlü ekmek yapıyoruz. Bazen sütlü ekmek bazen çöreklerimize, ekmeklerimiz siparişler oluyor. Siparişleri getiriyorlar biz kargoya götürüp teslim edip gönderiyoruz. 3 çocuğum var. İki tanesi okul okuyor. Eşime, eve destek olmak amacıyla bende buraya geliyorum, çalışıyorum" dedi.

Amacının kadınlara yardımcı olmak istediğini söyleyen vatandaş Fatih Ateş; "Her gün günlük olarak gelip tandır ekmeği alıyoruz. Bunun sebebi de kadınlar burada çalışıyor, istihdam sağlanıyor. Bunlar için daha öncesinde zaten mahalle aralarında vardı. Biz de tandır ekmeğini sevdiğimiz için tezgahlarda da satıldığı için yardımcı oluyoruz. Hem maddi hem manevi olarak her gün alıyoruz. Kadınlara istihdam sağlansın amaç kadınlara yardımcı olmak. Tandır ekmeğimizde güzel isteyen herkese de tavsiye ediyorum" diye belirtti.

Tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu

Tandır Ekmeği, Doğu Anadolu, Tatvan, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tandır ekmeği Tatvanlı kadınların geçim kaynağı oldu - Son Dakika Ekonomi


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