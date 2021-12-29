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Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı - Son Dakika

Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı

29.12.2021 08:09
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı

Türkiye'nin son dönemde Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkiler meyvelerini vermeye devam ediyor. Türk firması Yapı Merkezi, Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini kazandı.

Tanzanya, 368 km'lik Doğu Afrika'nın en hızlı tren hattı olacak demiryolunun inşası için Türk firması Yapı Merkezi ile anlaştı. Anlaşma için 1,9 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldı.

İHALEYİ TÜRK FİRMASI "YAPI MERKEZİ" ALDI

Reuters'ın haberine göre, Tanzanya'nın komşu ülkelerle ticareti artırmaya yardımcı olmak için inşa ettiği 1.219 km'lik bir hattın önemli bir parçası olan Makutopora-Tabora bölümünün yapımını Türk firması Yapı Merkezi üstlendi.

LİMANI VE DARÜSSELAM'I MWANZA'YA BAĞLAYACAK

Hattın tamamı Tanzanya'nın Hint Okyanusu limanını ve ticari başkenti Darüsselam'ı Tanzanya, Uganda ve Kenya sınırlarını aşan Victoria Gölü kıyısındaki bir liman kasabası olan Mwanza'ya bağlayacak.

"PROJE İÇİN GEREKLİ PARAYI VERGİLERDEN ALMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan törende Tanzanya'nın projeyi finanse etmek için borç alacağını söyledi.

"Dost kredi imkanları ve kredi almanın en iyi yollarını bulacağız. Bu parayı harçlardan veya yerel vergilerden almayacağız" dedi ve Tanzanya'yı bölgesel komşularına bağladığı için projeye öncelik verdiklerini de sözlerine ekledi.

MEGA ALTYAPI PROJELERİ UYGULANIYOR

Doğu Afrika ülkesi şu anda sanayileşme planlarını desteklemek için UNESCO dünya mirası alanında inşa edilen tartışmalı 2.115 megavatlık hidroelektrik barajı da dahil olmak üzere mega altyapı projeleri uyguluyor.

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Tanzanya, Reuters, Afrika, Türk, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı - Son Dakika
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