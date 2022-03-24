Tarihi değirmende tahin mesaisi - Son Dakika
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Tarihi değirmende tahin mesaisi

24.03.2022 09:26
Tarihi değirmende tahin mesaisi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçen yıl tarlalara ekilen susamlar çeşitli evrelerden geçtikten sonra tarihi değirmende tahine dönüştürülüyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçen yıl tarlalara ekilen susamlar çeşitli evrelerden geçtikten sonra tarihi değirmende tahine dönüştürülüyor.

Tamamen yerli ata tohumundan tarlalara ekilen susamlar, Ramazan ayı öncesi tahine dönüştürülerek bölgedeki vatandaşların sofralarını süslemeye başladı. Köprülü köyünde çiftçilik yapan Recep Taş (52), susamları bir gün boyunca suda beklettirip nemlenmesini sağladıklarını söyleyerek, "Daha sonra çeşitli aşamalardan geçen susamları ateş odunuyla kavurup tarihi taş değirmenlerde öğütüyoruz. Doğal ve yerli olan susamlarımız burada tahine dönüşüyor. Yaptığımız tahin bütün dünyada da eşi benzeri olmayan bir lezzette dönüşerek sofralarımızda yer alıyor" dedi.

"Yöre halkının vazgeçemediği bir lezzet"

Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, her sene ekilen susamların zahmetli süreçlerden geçtikten sonra sofralarda yer aldığını belirterek, "Tahinimizin lezzetli olmasının sebebi, organik ve taş değirmende öğütülmesinden kaynaklanıyor. Türkiye'de iddialı olup ülkenin her yerine çiftçilerimiz tarafından gönderiliyor" diye konuştu.

"Çiftçilerimizin ürettiği susamlar için sınırsız alım garantisi veriyoruz"

Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise göreve başladığı günden beri çiftçiler için de çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Dutluca ve Bey mahallerimizde ekilmeyen tarlalarımız için sulama kanalları yaparak çiftçilerimize üretim yapmaları için ön ayak olduk. Ürettikleri mahsuller için Çukurca Kaymakamlığı bünyesinde oluşturduğumuz Zap markası adı altında alım garantisi verdik. Tamamen organik olan susam, çeltik, maş fasulyesi, mısır, buğday, ceviz ve incir ekmeği gibi ürünleri çiftçilerimizden alarak, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Bu anlamda hem çiftçimiz kazandı hem de organik mahsul isteyen vatandaşlarımız istedikleri ürünlere sahip oldu" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Tarihi değirmende tahin mesaisi
Tarihi değirmende tahin mesaisi
Tarihi değirmende tahin mesaisi
Tarihi değirmende tahin mesaisi
Tarihi değirmende tahin mesaisi
Tarihi değirmende tahin mesaisi

YORUMLAR
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Recep Taş, Ramazan, Hakkari, Çukurca, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarihi değirmende tahin mesaisi - Son Dakika


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