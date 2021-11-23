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Tarihi Kapalıçarşı'da Osmanlı usulü tespihler göz kamaştırıyor - Son Dakika

Tarihi Kapalıçarşı'da Osmanlı usulü tespihler göz kamaştırıyor

23.11.2021 10:29
Tarihi Kapalıçarşı'da Osmanlı usulü tespihler göz kamaştırıyor

Tarihi Kapalıçarşı'da bulunan Cevahir Bedesteni'nde Osmanlı usulü özel tespihler dikkat çekiyor.

Tarihi Kapalıçarşı'da bulunan Cevahir Bedesteni'nde Osmanlı usulü özel tespihler dikkat çekiyor. Kehribar gibi kıymetli taşlardan birer sanat eserine dönüşen tespihler, koleksiyoner ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi Kapalıçarşı'da bulunan Cevahir Bedesteni'nde Osmanlı usulü el işçiliğiyle hazırlanan tespihler göz kamaştırıyor. Osmanlı döneminden günümüze gelen özel işçilikle hazırlanan tespihler birer sanat eserine dönüşüyor. Geçmişten gelen Osmanlı usulü tespihler günümüzdeki değerini koruyor. Tarihi mekanda yaşatılan bu kültür nesilden nesle aktarılıyor. Kehribar gibi kıymetli taşlardan üretilen rengarenk taneler koleksiyoner ve turistlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle Arap ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği damla kehribar, Osmanlı sıkma türünden yapılan tespihler, uzun yıllar kullanıldığında renk değiştirme özelliği de taşıyor. Tespihler, değerine göre bin lira ile 20 bin lira arasından fiyatlarla alıcısını buluyor.

Tarihi yapı Cevahir Bedesteni esnafı Tekin Koç, Kapalıçarşı'da bulunan tarihi Cevahir Bedesteni'nin bin yıldır ayakta kalan bir yapı olduğunu söyleyerek, "Bu çarşıda Osmanlı sıkma, damla kehribar, Türk taşı ve oltu taşından oluşan tespihler satılıyor. En çok Osmanlı sıkma ve damla kehribar tespih çeşitlerine talep var. Osmanlı sıkma tespih zaman geçtikçe sarı renkten vişne rengine dönüşüyor. Ağaçlardan oluşan ürünler de bulunuyor. Örneğin; pelesenk, abanoz ve kuka türü tespihlerde talep görüyor. Kuka aynı zamanda bakteri temizleme özelliği de taşıyor. Tespihler bin lira ila 20 bin lira arasında bir fiyatla satılıyor" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin tanıtımını Osmanlı usulü tespihlerimizle yapmak istiyoruz"

Özellikle Arap ülkelerinden gelen turistlerin Osmanlı sıkma ve damla kehribara ilgi gösterdiğini belirten Koç, "Özellikle Katar, Kuveyt gibi ülkelerden gelen turistler Osmanlı sıkma ve damla kehribara ilgi gösteriyor. Özellikle Osmanlı kültürünü yaşatmak için bu türden tespihler hazırlıyoruz. Tarihi mekanda ülkemizin tanıtımını Osmanlı usulü tespihlerimizle yapmak istiyoruz" dedi.

Damla kehribarın milyonlarca yıl boyunca ağaç reçinesinin kaya haline gelmesiyle oluştuğuna vurgu yapan Koç, "Bu kehribar Baltık ülkelerinde daha çok bulunuyor. Rusya, Ukrayna ülkelerini buna örnek verebiliriz. Biz bu kehribarı ustalarımıza götürüyoruz. Ustalarımız da tespih haline getiriyor. Damla kehribar tespihin ucunda bin ayar gümüş el örgüsü kazaziye bulunuyor. Yaklaşık fiyatı 4 bin 500 lira diyebiliriz. Damla kehribar tespih kullanıldıkça açık sarı renkten turuncu portakal rengine dönüşüyor. Yaklaşık 30 yıl gibi bir sürede bu renge kavuşabilir" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Tarihi Kapalıçarşı'da Osmanlı usulü tespihler göz kamaştırıyor
Tarihi Kapalıçarşı'da Osmanlı usulü tespihler göz kamaştırıyor
Tarihi Kapalıçarşı'da Osmanlı usulü tespihler göz kamaştırıyor
Tarihi Kapalıçarşı'da Osmanlı usulü tespihler göz kamaştırıyor
Tarihi Kapalıçarşı'da Osmanlı usulü tespihler göz kamaştırıyor
Tarihi Kapalıçarşı'da Osmanlı usulü tespihler göz kamaştırıyor

Osmanlı, Arap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tarihi Kapalıçarşı'da Osmanlı usulü tespihler göz kamaştırıyor - Son Dakika Ekonomi


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