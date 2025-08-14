Tarım Ürünleri Fiyat Endeksi Yükseldi

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 44,32 arttı, aylık yüzde 5,66 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,66 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,18 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,32 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,92 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,09 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,14 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,36 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 3,90 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 4,46 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,41 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 224,14 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 12,64 azalış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.