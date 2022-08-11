Bakan Kirişci: "Karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini hızla devreye alıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci: "Karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini hızla devreye alıyoruz"

11.08.2022 18:06
Bakan Kirişci: "Karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini hızla devreye alıyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini devreye aldıklarını belirterek, "20 şehrimizde bulunan 34 hidroelektrik santralinin kurulu gücü 653 megavat, üretimleri yıllık 2 milyar 300 milyon kilovattır, bu miktar 1 milyon kişinin...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini devreye aldıklarını belirterek, "20 şehrimizde bulunan 34 hidroelektrik santralinin kurulu gücü 653 megavat, üretimleri yıllık 2 milyar 300 milyon kilovattır, bu miktar 1 milyon kişinin yıllık enerji tüketimine denk gelmektedir." ifadesini kullandı.

Kirişci, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın liderliğinde son 20 yılda devasa tesisleri ülkeye kazandırdıklarını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün kuruluşundan bugüne tamamlanan tesislerin yüzde 55'inin AK Parti iktidarı döneminde olduğuna dikkati çeken Kirişci, "Ülkemizdeki 85 milyon dekar sulanabilir arazinin yüzde 80'ini sulamaya açtık, böylece 6,2 milyon kişiye istihdam sağlanmış, ekonomiye yılda 150 milyar lira ek katkı sunulmuştur. Hizmete alınan sulama projeleriyle ülkemiz tarımsal hasılada dünyada 10. sıraya yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, su tasarrufu amacıyla son 20 yılda tarımsal sulamada damla ve yağmurlama gibi modern sulama sistemlerine ağırlık verdikleri belirterek, yüzde 6 olan modern sulama sistemlerinin oranını yüzde 31'e yükselttiklerini ve inşaatı devam eden projelerle bu oranın yüzde 94 seviyesine çıkacağını aktardı.

Bir başka önemli faaliyet alanlarının ise içme suyu temini olduğunu bildiren Kirişci, şunları kaydetti:

"DSİ Genel Müdürlüğümüz kurulduğu günden bugüne 5 bin 445 kilometre isale hattı inşa etti. Bunun yüzde 60'tan fazlasını son 20 yılda hizmete aldık. Bu isale hatlarıyla ülkemizi neredeyse Edirne'den Kars'a 2 defa katettik. Suyun gücünden enerji üretiminde de faydalanıyoruz. Karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini hızla devreye alıyoruz. Ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyeli yıllık 180 milyar kilovatsaattir. Bu potansiyelimizin yüzde 60'ı kullanılabilir hale gelmiştir. Ülke kalkınmasına büyük ivme kazandıran bu tesislere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde bugün 34 hidroelektrik santral daha ekledik. 20 şehrimizde bulunan 34 hidroelektrik santralinin kurulu gücü 653 megavat, üretimleri yıllık 2 milyar 300 milyon kilovattır. Bu miktar 1 milyon kişinin yıllık enerji tüketimine denk gelmektedir. Yaklaşık 16 milyar liraya mal olan bu tesislerin ekonomiye katkısı ise yıllık 2,7 milyar liradır. 34 hidroelektrik santral, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Tesislerin ülkemize kazandırılmasında emeği bulunan mühendisinden işçisine, teknisyeninden operatörüne, bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz ve aziz milletimiz için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Togo Cumhuriyeti, Vahit Kirişci, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Kirişci: 'Karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini hızla devreye alıyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:44 Milli futbolcu Kaan Ayhan'a Türk başkandan çirkin teklif: Biraz ortalığı karıştırsın
17:36 Nihat Doğan'ın düğününden çok özel görüntüler! 'Ki Zava ki Büke' ile kurtlarını döktüler
17:22 TikTok'ta canlı yayın yapan 4 kadın, Türkiye'nin gündemine oturdu
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:47 Şehit Astsubay Ferhat Gedik'in çatışmadan dakikalar önce Eren Bülbül'ün fotoğrafını çektiği ortaya çıktı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 18:07:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci: "Karbon salınımı sıfır olan, çevreci hidroelektrik santrallerini hızla devreye alıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement