Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı\'dan Üreticilere Destek Çağrısı

Ekonomi

'ÜRETİCİLERİMİZE SAYGISIZLIK'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk ve Hububat Piyasaları Kongresi'nin açılışının ardından Belek bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği'nin (PANKOBİRLİK) istişare toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin üretimde diğer ülkelerden daha alt seviyelerde olduğu algısını eleştirdi. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Bakan Yumaklı, "Son dönemde özellikle bunun pompalandığını görüyorum. Bu şekilde düşünmeyelim. Bu ülkede canını dişine takıp, durum ne olursa olsun üreten üreticilerimize saygısızlıktır. Covid döneminde hatırlayın, diğer ülkelerin çiftçileri evden çıkmazken bizim üreticilerimiz bağından, bahçesinden bir gün bile geri durmadı. Hem irade hem de altyapı olarak güçlü bir durumumuz olduğunu gösterir. 2023 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. 31 milyar dolar ihracat geliri elde ettik. 2024 yılında da bu rakamların daha da üzerini elde edeceğiz" dedi.

'PANCAR SULAMASINDA KULLANILAN SUYUN YAKLAŞIK YÜZDE 90'I YER ALTI SUYU'

Bakan Yumaklı, son 22 yılda bitkisel üretim miktarının yüzde 42 artış göstererek 139 milyon tona yükseldiğini, şeker pancarı üretiminin de aynı süreçte yaklaşık yüzde 40 artışla 23 milyon tona çıktığını ifade etti. Pancar üretiminde su tüketiminin son yıllarda arttığını da kaydeden Bakan Yumaklı, "Orta Anadolu bölgemizde pancar üretiminde kullanılan su tüketimi ve ihtiyacı had safhaya ulaşmıştır. Bu bölgemizde pancar sulamasında kullanılan suyun yaklaşık yüzde 90'ı yer altı sularından temin edilmektedir. Pancar üretimi için yeterince yağış almayan bölgelerimizde, bu büyük sorun. Artık yer altından da çekilen sular sıcak ve tuzlu çıkmaya başladı. Üretimimizi buna göre düzenlemek zorundayız. Devlet aklı bugünleri de görerek, öngörerek suya yön veren yatırımlar var. 2025 yılında su ve sulama projelerine 106 milyar lira bakanlık olarak kaynak aktardık" diye konuştu.

Türkiye'nin tohumda dışa bağımlı olmadığını da kaydeden Bakan Yumaklı, "Tohumda dışa bağımlılığımız yok. Bazı ürünler var geç kalınmış ama bunların da yerlileşmesi çalışmaları devam ediyor. Bana gelen analizlere bakıyorum da bu ürünlerin verimleri de oldukça iyi. Tohum üretiminde dünyada ilk 10 ülke içerisindeyiz" dedi.

ÜRETİCİYE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM TAVSİYESİ

Bakan Yumaklı, pancar üretimi yapan üreticilere sözleşmeli üretim yapmalarını tavsiye etti. İşini doğru yapan üreticilere de zarar verildiğini kaydeden Bakan Yumaklı, "Çiftçilerimize, sözleşmesiz pancar üretimi ne olursa olsun günün sonunda çiftçimizin faydasına değil, zararına çalışır. Bunun yol açacağı pancar üretimi sürdürülebilirliği etkileyeceğini, işini doğru yapanların da işine çomak sokacağını, engel olacağını unutmamak gerekir. Sözleşmeli üretimin istisnasız devam etmesini canıgönülden diliyorum" diye konuştu.