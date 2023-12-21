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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kanaatkar GAK Sığırlarını Koruma ve Islah Projesi Başlattı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kanaatkar GAK Sığırlarını Koruma ve Islah Projesi Başlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çevreye kolay adapte olabilen ve az besin tüketen GAK sığırlarını koruma ve ıslah etmek için bir proje başlattı. Proje, yerli Güney Anadolu Kırmızısı ırkı (GAK) sığırlarının dayanıklılığını ve kanaatkarlığını artırarak yerli genetik kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında Ankara, Balıkesir ve Batman'da çalışmalar başlatıldı ve sığır başına destek verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kanaatkar GAK Sığırlarını Koruma ve Islah Projesi Başlattı
21.12.2023 - 10:45,  Güncelleme: 10:54
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Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele dahilinde çevreye kolay adapte olabilen ve az besin tüketmesi dolayısıyla kanaatkar olarak bilinen GAK sığırlarını koruma ve ıslah projesi başlattı.

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (GAP UTAEM), Halk Elinde Yerli Sığır Islahı Projesini uygulamaya aldı. Proje dahilinde dayanıklılığı ve kanaatkarlığıyla öne çıkan yerli Güney Anadolu Kırmızısı ırkı (GAK) sığırlarının ıslah edilmesi planlandı. Proje sayesinde yerli ırk sığırlarının devamlılığı sağlanıyor.

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, hayvansal üretim üzerinde önemli etkiye sahip oluyor. Hayvanların verimliliği, yaşam biçimleri, dayanıklılığı ve çeşitliliği üzerine direkt tesir ediyor. Projeyle yerli genetik kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, bakım ve besleme avantajlarından yararlanılması öngörülüyor.

Sığır başına 4 bin destek verilecek

Yerli sığır ıslahı bu projeyle ilk kez halk elinde yapılacak. Ankara'da "Yerli Kara", Balıkesir'de "Boz Irk" Batman'da "GAK" sığırlarda olmak üzere 3 ilde proje çalışmaları başlatıldı. Projedeki anaç sığır başına 4 bin lira, doğum yapan 6 ay ve 1 yaş canlı ağırlık tartımları alınan yavrularına ise 3 bin 250 lira destekleme ödemesi yapılacak.

"GAK'ta Sason ilçesi pilot ilçe olarak seçildi"

Yürütülen projede GAK sığırının ıslahı için Batman'da çalışmalar başlattıklarını belirten Batman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Nimetullah Durmaz, pilot bölge olarak Sason ilçesini seçtiklerini söyledi. Durmaz, "Yerli ırk sığır cinsinin azalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ıslah projesi başlatıldı. Başlatılan bu proje dahilinde bizde Batman'da pilot bölge olarak seçtiğimiz Sason'da GAK cinsi sığır tespitine başladık. Proje dahilinde bin 300 kadar sığırı destekleyeceğiz. 5 yıl süre ile sığırını satmayan besiciye sığır bağı 4 bin lira, yavrusuna da 3 bin 250 lira olmak üzere toplamda 7 bin 250 lira destek verilecek" dedi.

"Bu proje yerli sığırları koruyarak dışa bağımlılığı azaltacak"

Yürütülen proje sayesinde yerli sığır cinsinde verimliliğin artırılarak dışa bağımlılığın azaltacağını aktaran proje koordinatörlerinden Diyarbakır GAP UTAEM'de görevli Veteriner Hekim Şahin Tez, "GAP UTAEM olarak bu projede yer alıyoruz. Bu projede küçükbaş ve büyükbaş hayvan ıslahında çalışmalar yürütüyoruz. Halk elinde sığır ıslahıyla yerli ırklar korunarak, et ve sütte verimlilik artacak. Yerli ırkın korunmasıyla dışa bağımlılık da düşecek" ifadelerinde bulundu. - BATMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı, Kanaatkar GAK Sığırlarını Koruma ve Islah Projesi Başlattı - Son Dakika


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