Tarım ve Orman Bakanlığı görevini Vahit Kirişci devraldı! - Son Dakika

Görevden affını isteyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci atandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kirişci, görevi devraldı.

"DÜNYADA ORMAN VARLIĞINDA 10 BASAMAK YÜKSELDİK"

Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Pakdemirli, "Birçok alanda ciddi kırsala destek ve kırsalda iş imkanı sağlama desteğimiz oldu. Bu organize sanayi bölgelerinde Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve kez organize bölgesini kurmuş olduk. Su tarım için olmazsa olmaz. Suyun gücünü milletimizle buluşturmak için var gücümüzle çalıştık. Biz planlamalarımızı yaparken ülkemizin önümüzdeki yüzyıldaki ihtiyaçlarıyla çalışmalarımıza devam ettik. Ormanlık alanımızı 22,9 milyon hektara getirdik. Dünyada orman varlığında 10 basamak yükseltme şansımız da oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyası olan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasını başlattık. Bu kampanya milletin bir unsuru haline geldi." dedi.

"AVRUPA'DA İLK, DÜNYADA 10. SIRADA YERİMİZİ GARANTİLEDİK"

Tarımsal hasılanın arttığını vurgulayan Pakdemirli"Tarımsal hasılamız 2.2 kat artışla 407 milyar liraya geldi. Avrupa'da ilk dünyada da 10. sırada Türkiye yerini garantilemiş oldu. Geçen yıl itibariyle Türkiye hem kendi kendine yetmişti hem de 25 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye böyle bir zor dönemde, hala pandemiyi yaşıyoruz, hala kuraklığın etkilerini yaşadık, görev süremizin en az yarısı pandemiyle, kuraklıkla, orman yangınlarıyla geçti. Tüm bu çalışmaları yaparken 25 milyar dolar ihracatımızla da belli bir noktaya ülkemizi getirme şansımız oldu. Toplam bitkisel üretimimiz 2020 yılıyla cumhuriyet tarihinin rekoru olmuştur. Küçükbaşta Avrupa'da birinciliğimiz vardı, devam ediyor büyükbaşta da Avrupa'da 1. sıraya yerleştik. Ekibime çok çok teşekkür ediyorum, bir şeyler yaptıysak onların sayesinde oldu. En büyük teşekkür Sayın Cumhurbaşkanımıza, her zaman bize destek oldu. Sözü sayın bakanımıza bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

"HİZMETLER AKSAMADAN DEVAM EDECEK"

Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kiriçci ise, "Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, öncelikle sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Tabii ki onun üzerinde bir teşekkürü de bu önemli, vazgeçilmek sektörle ilgili bu görevi bizlere tevdih etmesinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılarımı arz etmek isterim. Sayın Bakanım da belirtti, aslında Bakanlığımız bugünkü haliyle neredeyse dokunmadığı bir alan yok. İklim değişiminin, böyle güncel bir başlık haline geldiği bir dönemde tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Çok önceleri Türkiye bunları üretmese de olur deyip tarımı ihmal edenler bu ülkede çok oldu. Ama 2002'den bugüne hukuk devletinin olmazsa olmazı olan mevzuat kısmı bu sektöre kazandırıldı. Bakanlığın görev alanını oluşturan gıda kontrol birimimiz çok çok önemli. Tarım ihtiyacı olan mevzuata kavuşmuş durumda. 2002 yılından bu yana görev almış tüm bakanlarımız bunun gerekliliklerini yerine getirmeye çalıştılar. Dolayısıyla bu hizmetler inşallah aksamadan durmaksızın devam edecek. Stratejik kavramı çok önemli. Vazgeçilmez olan bir şeyi de mutlak surette bulunurlukla eşleştirmemiz lazım." dedi.

"ÜLKEYİ TEKNOLOJİK OLARAK DA DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Bakan Kirişçi, "Türkiye pek çok üründe kendi kendine yeterliliği olan bir ülke olarak örnek bir ülke oldu. Biz bu ülkenin bahçesiyle meşgul olan tüm üreticilerimize müteşekkir olmamız gerekir. Orman kısmı da bizim için son derece önemli. Bunlara ilişkin de ormanımızın vazgeçilmez olduğunu da yaşadık. Ben şahsım adıma da milletim adına da şükranlarımı sunuyorum. Bu görevler gelip geçici görevler, kalıcı olan bu millettir. Türkiye su zengini bir ülke değil ama su zenginiymiş gibi hareket eden bir halimiz var. Ben, İngiltere'de doktoramı yaptım, o dönemde 1990 yılı toprak dinamiği alanında çalışırken yardımca danışmanım isterseniz yan dal olarak otonom araçlardan bahsetti. Onları düşününce otonom araçlar, bunu ben bir yere koyamam deyince tarım da teknolojiyi çok çok kolay içselleştirebiliyor. Temennimiz ve çabamız o yönde olacak. Bu ülkeyi teknolojik olarak da desteklememiz gerekiyor, Rabbim mahcup etmesin. Devletin ve milletin ne kadar önemli olduğunu Rusya ile Ukrayna arasında çıkan çatışmada gördük."