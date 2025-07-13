Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Erzurum\'da Gerçekleşti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleşen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplantısına katıldı.

İkincisi gerçekleşen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplantısının gündeminde ise Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) kurulum süreci yer aldı.

Toplantıda, Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger tarafından 7 Mart 2025 tarihinde Erzurum'da gerçekleşen ilk Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Toplantısından bugünkü toplantıya kadar geçen süre zarfında gelinen süreç ve bugünkü toplantıya yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.

Gerçekleşen Toplantıda: Müteşebbis heyetin yapısı, görev paylaşımları ve yatırılması gereken ücret durumu, Vali Çiftçi başkanlığında 7 Mart 2025 tarihinde Erzurum'da gerçekleşen il Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplantısında alınan kararlar, gerçekleşen toplantı sonrasında yürütülen ilk çalışmalar, bugünkü toplantının ardından planlanan adımlar, Bugünkü toplantıdan sonra gerçekleşmesi planlanan aşamalar, oluşturulacak olan müteşebbis heyeti, TDİOSB için yapılacak olan alternatif yer tahsis önerileri ve fizibilite çalışmaları görüşüldü.

Vali Çiftçi Başkanlığında gerçekleşen Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplantısına: Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, EBB Genel Sekreteri Zafer Aynalı, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Hakan Oral, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Öztürk, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı katıldı. - ERZURUM