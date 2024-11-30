TarımCebimde Uygulamasına Yeni Modüller Eklendi

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretim ile ilgili iş ve işlemler başta olmak üzere Bakanlığın yürüttüğü birçok hizmete tek tıkla ulaşılabilen "TarımCebimde" uygulamasında güncellemeye gidildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, tarımsal üretim ile ilgili iş ve işlemler başta olmak üzere Bakanlığın yürüttüğü birçok hizmete tek tıkla ulaşılabilen "TarımCebimde" uygulamasının güncellendiğini belirterek, uygulamaya arıcılık modülünün yanı sıra ruhsatlı veteriner ilaçları, gübre takip sistemi, tarım sigortaları ve poliçe sorgulama linklerinin de eklendiğini bildirdi.

TarımCebimde mobil uygulaması üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığının faaliyet alanında bulunan hizmetlerin dijitalleştirilerek son kullanıcılara ulaştırıldığını hatırlatan Yumaklı, kullanıcıların kimlik numarasına kayıtlı hizmetlerden, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile e-Devlet üzerinden sisteme giriş yaparak yararlanabildiklerine dikkati çekti.

Bakan Yumaklı, zaman zaman yapılan güncellemeler ile uygulamanın kalitesi artırılırken yeni hizmetler de eklendiğini vurgulayarak TarımCebimde uygulamasında son yapılan güncelleme ile "Arıcılık" modülünün eklendiğini bildirdi.

Eklenen bu yeni modül ile birlikte mobil uygulama üzerinden hizmet verilen modül sayısının 16'ya çıktığına işaret eden Yumaklı, "TarımCebimde mobil uygulaması, halihazırda Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Balıkçılık, Evcil Hayvanlar, Milli Parklar, Gıda Kontrol, Desteklemeler, Kent Tarımı, e-Devlet Hizmetleri, Faydalı Linkler, Eğitim ve Yayın, Duyurular, Su, Avcılık, Arıcılık, İddialar ve Gerçekler başlıklarıyla 16 modülde hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

"Her koloniye ait sağlık durumu, üretim miktarı ve bakım detayları görülebiliyor"

Bakan Yumaklı, yeni eklenen modülün, arıcılık faaliyetlerinin kolayca yönetilmesini sağlayan kapsamlı bir bilgi platformu sunduğuna dikkati çekerek şu bilgileri aktardı:

"Uygulamaya yeni eklenen arıcılık modülü ile arılık, işletme ve koloni bilgileri dijital ortamda kayıt altına alınarak tüm veriler tek bir noktadan takip edilebiliyor. Her bir koloniye ait sağlık durumu, üretim miktarı ve bakım detayları görülebiliyor, işletmenin verimliliğinin artırılması için stratejik kararların alınabilmesine imkan sağlanıyor. Aynı zamanda modül içerisinde aktif ve pasif kovan sayıları ile birlikte arılık bilgileri de yer alıyor. Bu modül arıcılık bilgilerine erişimi ve işletme yönetimini kolaylaştırarak sürdürülebilir arıcılık için modern bir yaklaşım sunuyor."

"Ruhsatlı veteriner ilaçları, Gübre Takip Sistemi ve Tarım Sigortaları da eklendi"

Bakan Yumaklı, TarımCebimde uygulamasında yapılan güncelleme ile ayrıca e-Devlet ve faydalı linkler içeriklerinin güncellendiğini dile getirerek "Hayvan varlığım" ekranına, yetiştiricilerin üzerine kayıtlı olan "Tek Tırnaklı Hayvan Varlıkları" bilgilerinin yansıtıldığını, ayrıca evcil hayvanlar kayıp bildiriminin de düzenlendiğini belirtti.

Güncelleme ile "Hayvansal Üretim" ana başlığı altına idari para cezasının eklendiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti: "Bu hizmet ile idari para cezaları TarımCebimde üzerinden tek tıkla görüntülenebilecek. Ayrıca, gübre takip sistemi, ruhsatlı veteriner biyolojik ürünler, ruhsatlı veteriner ilaçları, tarım sigortaları ve doğal afetler gibi hizmetlere de faydalı linkler üzerinden erişim sağlanabilecek. Üreticilerimizi, sektörümüzü hayata geçirdiğimiz yenilikler sayesinde teknoloji ile buluşturmayı, bürokrasiyi azaltmayı, verimli ve kaliteli üretime teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Bakanlığımızın iç kaynakları ve personelince geliştirilen TarımCebimde uygulamamızda ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemeler yapılarak yeni hizmetler eklenecektir. Bu minvalde, son güncellemeyle eklenen yeni hizmetlerin üreticilerimize ve sektörümüze hayır ve bereket getirmesini diliyorum." - ANKARA