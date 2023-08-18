Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı - Son Dakika

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı
Son Güncelleme: 18.08.2023 17:57

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 300 milyon 778 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Ödemeler arasında hayvan hastalığı tazminatı desteği, süt analizi desteği, yağlı tohumlu bitkiler desteği, uzman eller projesi desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, anaç koyun-keçi desteği ve toprak analizi desteği bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 300 milyon 778 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

BAKAN SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yumaklı, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "300 milyon 778 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin bugün hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre hesaplara aktarılan destekler şöyle:

  • Hayvan hastalığı tazminatı desteği 123 milyon 468 bin 540 lira
  • Süt analizi desteği 86 milyon 214 bin 121 lira
  • Yağlı tohumlu bitkiler desteği 60 milyon 713 bin 671 lira
  • Uzman eller projesi desteği 17 milyon 821 bin 825 lira
  • Sertifikalı tohum üretim desteği 10 milyon 562 bin 938 lira
  • Anaç koyun-keçi desteği 1 milyon 148 bin 50 lira
  • Toprak analizi desteği 849 bin 800 lira

Bakan'ın yaptığı paylaşım şöyle:

300 milyon liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara yatırıldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı - Son Dakika
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