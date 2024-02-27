Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova Seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova Seçildi

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova Seçildi

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği'nin 2022-2023 olağan genel kurulunda Fikret Akova başkanlığa seçildi. Akova, Tariş zeytinyağı markasını daha iyi yerlere taşımak ve üreticinin ürününü en iyi şekilde değerlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Yönetim kurulunda Hilmi Sürek, Murat Özbaş, Halil Zahit Mert, Hüseyin Yalazı ve İsmail Acar da yer aldı.

27.02.2024 10:23  Güncelleme: 10:24
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Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğinde başkanlık görevine Fikret Akova seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, birliğin 2022-2023 olağan genel kurulu, 102 delegeden 101'inin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkanlığa seçilen Akova, yaptığı konuşmada, Tariş zeytinyağı markasını daha iyi yerlere taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Ortak sayısını artırmayı istediklerini kaydeden Akova, "Üreticinin ürününü en iyi şekilde değerlendireceğiz. Çok ürün alıp, çok satacağız. İç piyasa kadar ihracata da önem vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Birliğin yönetim kurulunda Hilmi Sürek, Murat Özbaş, Halil Zahit Mert, Hüseyin Yalazı ve İsmail Acar da yer aldı.

Kaynak: AA

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