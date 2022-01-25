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TARNET, Tarımda Milli Teknoloji Hamlesi için genç yıldızlar arıyor - Son Dakika

TARNET, Tarımda Milli Teknoloji Hamlesi için genç yıldızlar arıyor

25.01.2022 11:30
TARNET, Tarımda Milli Teknoloji Hamlesi için genç yıldızlar arıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji şirketi TARNET'in Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'in tarım teknolojileri yarışmalarında dereceye giren takımlara 6 milyon liranın üzerinde ödül verileceğini bildirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji şirketi TARNET'in Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'in tarım teknolojileri yarışmalarında dereceye giren takımlara 6 milyon liranın üzerinde ödül verileceğini bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, TEKNOFEST 2022'nin, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Samsun'da yapılacağını hatırlattı.

TEKNOFEST'in Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin öncüsü olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Karadeniz semalarından Samsun'a iniş gerçekleştirecek. 30 Ağustos'ta başlayarak 4 Eylül'de Çarşamba Havalimanı'nda son bulacak TEKNOFEST 2022, önceki festivallerden farklı bir yarışma akış konseptiyle takipçileri ve katılımcılarıyla buluşacak. Ordu, Trabzon gibi Karadeniz şehirlerinde düzenlenecek yarışmalardan sonra Samsun'da finalleri ve ödül töreni yapılacak. Yarışmalar arasında 2 yıldır başvuru rekoru kıran TARNET'in ana paydaş olarak destek verdiği TEKNOFEST Tarım Teknolojileri yarışmaları ve Tarımsal İnsansız Kara Aracı yarışmaları da bulunuyor." dedi.

Yılmaz, 2020 yılında 763 takım ile 3 bin 52 kişinin başvuru yaptığı alanda 33 finalistin yarıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tarım teknolojileri finallerinde birinciliği Ragribot, ikinciliği Algan Teknoloji, üçüncülüğü BTUSECT takımları aldı. 2021 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'na dönen TEKNOFEST'te ise tarım teknolojileri yarışmalarına 1069 takım ve yaklaşık 4 bin 500 kişinin adına başvuru geldi. Pandemi şartlarına rağmen İstanbul'da sorunsuz gerçekleştirilen organizasyonda 97 finalist takımdan 486 yarışmacı, tarım teknolojileri yarışma finallerinde mücadele etti. Tarım Teknolojileri yarışma kategorisi lise seviyesinde birinciliği Mezzomorto Tartek, ikinciliği Börü, üçüncülüğü ise Robopal takımları kazandı. Üniversite ve üzeri seviyesinde de Demeter Takımı birinciliği, Fıratvet Takımı ikinciliği, Genç Makers Takımı da üçüncü oldu. Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması'nda Simurg birinci, Tarus Takımı ikinci, Yıldız Rover Takımı üçüncü oldu."

6 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak

Yılmaz, Türkiye'de çiftçi yaş ortalamasının giderek yükseldiği, bu dönemde TEKNOFEST içindeki tarım teknolojileri kategorilerine katılımın yoğunluğunun sevindirici olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'i adeta bir başarı hikayeleri festivaline dönüştüren T3 Vakfı yetkililerine ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ediyoruz. Buradan çıkan her başarı hikayesi bir Selçuk Bayraktar, bir Aziz Sancar olmaya aday. Biz de bu adaylar arasından, başlattığımız Tarımda Milli Teknoloji Hamlesi'ne genç yıldızlar arıyoruz. Karadeniz'de gerçekleştirilecek festivalde de tarım teknolojileri yarışma ve etkinliklerine katılımın yoğun olmasını bekliyoruz. TEKNOFEST'in tarımsal teknoloji alanındaki yarışmalara son başvuru tarihi 28 Şubat'tır. Yarışma sürecinde ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl da malzeme desteği sağlanırken, dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 milyon liranın üzerinde ödül verilecek."

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Türkiye, Samsun, Milli, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TARNET, Tarımda Milli Teknoloji Hamlesi için genç yıldızlar arıyor - Son Dakika Ekonomi


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