TARSİM, Balkan Tarım Kongresi\'nde

Ekonomi

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) heyeti 'Uluslararası Balkan Tarım Kongresi'nin (IBAC) açılışına katıldı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ve beraberindeki TARSİM heyeti, Trakya Üniversiteler Birliği koordinatörlüğünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Uluslararası Balkan Tarım Kongresi'nin açılışına katıldı.

Kongre, tarım, gıda ve su kaynaklarına yönelik yenilikçi yaklaşımlara ilişkin güncel araştırmaların paylaşılması, tarım ürünlerinin sorunlarını çözecek politikaların belirlenmesi ve yeni ulusal ve uluslararası araştırma programlarının oluşturulması amacıyla düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden Prof. Dr. Sibel Tan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Planlı Üretim Dönemi ve Yeni Destek Mekanizmaları' paneline, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan Neşe İloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Özertan ve Bekir Engürülü katıldı.

Engürülü panelde, TARSİM sistemi ve uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.