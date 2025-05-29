TARSİM, Zirai Don Hasarını İnceledi

ENGÜRÜLÜ: BİZ İLK MEYDANA GELEN OLAYLA BERABER OLAYIN EN ÇOK ETKİLENDİĞİ MALATYA'YA GİTTİK

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketleri (TARSİM) Genel Müdürü Bekir Engürülü, komisyonda milletvekillerine sunum yaptı. Engürülü, TARSİM'in kar amacı gütmediğini ve çiftçilerin ihtiyacını karşılayacak bir şekilde dizayn edildiğini belirtti. Engürülü, sigortalı üretici sayısının arttığını kaydederek, "Bunun paralelinde ne kadar sigortalılık var diye sorduğunuzda da size bir kısa bilgi arz etmek istiyorum. Bakanlığın kayıt sistemlerine bağlı olarak bizim referans olarak aldığımız arıcılıkta yüzde 35, büyükbaşta yüzde 41, küçükbaşta yüzde 27, kümeste yüzde 73, serada yüzde 28, tarla ürünlerinde yüzde 23,1 sigortalılık alanı olduğundan da bahsetmek istiyorum. Yaşanan don hasarıyla alakalı da bilgileri arz etmek için istiyorum. Biz ilk meydana gelen olayla beraber olayın en çok etkilendiği Malatya'ya gittik. Çünkü don zararının en çok etkilendiği illerimizden biriydi. Daha sonra diğer tüm bölgelerimize gitmek suretiyle oradaki çiftçilerimize ve meydana gelen hasarlarla alakalı raporlamayı yaptık" ifadelerini kullandı.

'ZİRAİ DONLAR NETİCESİNDE 21 MİLYAR LİRALIK HASAR VAR'

Engürülü, zirai don olayı ile ilgili 108 bin ihbar aldıklarını söyledi ve sigorta süreçleri ile ilgili bilgiler verdi. Engürülü, "Zirai donlar neticesinde 21 milyar liralık bir hasar olduğunu, tabii bu zirai donun içerisinde şubat ve mart ayındaki donlarımızın da olduğunu, özellikle Akdeniz Bölgemizde ve Manisa, Ege Bölgemizde yaşanan donların da olduğunu belirtmek istiyorum. Bunların 1,11 milyarını ödedik, 20 milyar liralık süreç de devam ediyor, hasar tespitlerinin kesimlerini bitirmeye bağlı olarak ödemeye devam edeceğiz. En çok etkilenen ürünlere de baktığımız zaman üzümü görüyoruz. Az önce bahsettiğim bu rakamlar kesin rakamlar değil, kesin rakamlar hasar tespiti kesinleştiği zaman ortaya çıkacak. Ancak şu ana kadar yaptığımız tespitlere göre; üzümde 11 milyar, kayısıda 3 milyar, fındıkta 2,7 milyar, elmada 2,1 milyar, nektaride 913 milyon, şeftalide 552 milyon gibi bir hasar var. Bizim ödeme özelliği içerisinde olan ve bunların, ödediklerimizin haricindekilerdeki rakamların değişken olduğunu, değişebileceğini de ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLER ÖDEME ALDIKLARINI SÖYLEMİYORLAR'

Sigortacılık uygulamasında yaptıkları indirim paketlerinin hiç dile getirilmediğinden bahseden Engürülü, TARSİM'in üreticilere dönük olarak uyguladığı anket çalışması yaptığını aktararak, "Bu anket çalışmasından şöyle bir örnek çıktı, bunu da size arz etmek istiyorum. Memnun olanlar belirttikleri 1 kişiye söylüyorlar, memnun olmayanlar 9 kişiye söylüyor. Yani bu kadar ödeme var ama bu ödemeyi alanlar, 'Biz aldık' demiyorlar, böyle bir sorunumuz var, 'Tazminat aldık' özelliğini pek söylemiyorlar. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hasarsızlık indirimi var, yani primlerin yüzde 10, yüzde 40'ı kadar eğer zarar görmüyorsa çiftçiden boşuna prim almayalım diyoruz. Tamamen bakış açımız çiftçi, sigortacılık olarak değil ama sigorta tekniğini kullanarak yürütmeye çalışıyoruz. Bunu önemli özellik olarak söylüyorum. Kadın çiftçi, çift poliçe indirimi ve diğer indirimlerimiz de var. Hasar olduğu zaman da iki yıl hiçbir şekilde bir yükleme yapmıyoruz, üçüncü yılda olursa o zaman ya yanlış dikim ya hatalı özellik var burada, gerekli tedbirleri almıyor özellik itibarıyla, bir yükleme yapıldığını söylüyorum. 2025 yılında indirimler 2,3 milyar TL oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Engürülü, 30 Mayıs'ta zirai don ile ilgili verilerin kamuoyu ile paylaşabileceğini vurgulayarak, "Toplamda 183 bin poliçe var, 113 bin de hasarlı poliçe var. Bunun da işletme üretici sayısı 89 bin, alan olarak da 1,5 milyon dekar alan etkilendi" dedi.

Aliekber METE/ ANKARA,