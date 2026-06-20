Taşınmaz Satışlarına Onay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşınmaz Satışlarına Onay

20.06.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖİB, Antalya, Eskişehir, Kırklareli ve Manisa'daki taşınmazların satışını onayladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), alınan bazı taşınmazların satışına ilişkin kararlara onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi'ndeki taşınmazın, 175 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Binbay Ltd. Şti.-Topdemir Nalburiye Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu'na satışı uygun bulundu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu mahalledeki bir taşınmazın, 108 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Akfen Tasarım İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satışı onaylandı.

Yine aynı mahalledeki, Maliye Hazinesi adına kayıtlı bir taşınmazın, 123 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Abdülkadir Yüksel'e satılmasına onay verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Yukarısöğütönü Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların, 370 milyon lira ve 232 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Özgün Matbaacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Mülkiyeti özelleştirme kapsamında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı Kırklareli'nin Babaeski ilçesi, Alpullu köyündeki bazı taşınmazların, 63 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Aegean Gıda Ticaret AŞ'ye satılması kararlaştırıldı.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Kurtyeri Mahallesi'ndeki bir taşınmazın ve üzerinde yer alan yapıların bir bütün halinde, 310 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Mürsel Öztürk'e satılmasına karar verildi.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Manisa'nın Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir taşınmazın, 213 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu'na satılması uygun bulundu.

Aynı mahalledeki başka bir taşınmazın, 238 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Maslak Yatırım Ortak Girişim Grubu'na satışı onaylandı.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına kayıtlı Manisa'nın Soma ilçesi, İstasyon Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ve üzerindeki EÜAŞ'a ait yapıların (Soma A Termik Santrali) bir bütün halinde, 436 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren CAE Danışmanlık Ticaret AŞ ile DC Kömür ve Enerji Limited Şirketi Ortak Girişim Grubu'na özelleştirilmesi uygun bulundu.

Öte yandan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı İzmir'in Bayındır ilçesi, Zeytinova Mahallesi'ndeki taşınmazın, "lojistik tesis alanı ve yol" kullanım kararına ilişkin nazım imar planı değişikliğine yönelik itirazlar reddedildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kırklareli, Eskişehir, Politika, Ekonomi, Antalya, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşınmaz Satışlarına Onay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi YKS soru kitapçıkları yüksek güvenlikle sınav merkezlerine gönderildi
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal’dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Acun Ilıcalı’nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi Icardi Galatasaray’da kalıyor Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor
4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan “Lübnan Yanmalı“ dedi 4 İsrail askeri öldü, İsrailli bakan "Lübnan Yanmalı" dedi
Türk Boğazları’ndan geçiş ücreti 1 Temmuz’da 6,70 dolar olacak Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'da 6,70 dolar olacak

10:34
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
Özgür Özel cephesinden çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: 1 ay sonrayı bekleyin
10:31
Elenince yeniden gündem oldu Herkes İrfan Can’ın sözlerini konuşuyor
Elenince yeniden gündem oldu! Herkes İrfan Can'ın sözlerini konuşuyor
09:55
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
Milyonlarca memur ve emekliyi yıkan haber
09:40
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu’nu çileden çıkaran soru
Canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkaran soru
09:37
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
Milli futbolculara olay göndermeler: Bodrum tatili erken başladı
09:18
Hacıosmanoğlu’nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Hacıosmanoğlu'nun aylar önceki sözleri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 10:41:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Taşınmaz Satışlarına Onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.