Tataristan'dan Samsun'a Yatırım Ziyareti - Son Dakika
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Ekonomi

Tataristan'dan Samsun'a Yatırım Ziyareti

Tataristan\'dan Samsun\'a Yatırım Ziyareti

Ayrat Gataullin, Samsun TSO ile ticari iş birliği fırsatlarını görüştü, yatırım potansiyelini değerlendirdi.

04.12.2024 15:38
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Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Ayrat Gataullin, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile yatırım ve iş birliği fırsatlarını görüştü.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Temsilcisi Ayrat Gataullin, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Dilmen'in de bulunduğu ziyarette, karşılıklı ticari ve ekonomik işbirliği fırsatları görüşüldü.

"Amacımız iş insanlarını bir araya getirmek, tanıştırmak ve iş birliklerini sağlamak"

Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Ayrat Gataullin, Tataristan'daki yatırım fırsatları hakkında Başkan Murzioğlu'nu bilgilendirdi. Türkiye ile Tataristan arasındaki ilişkilerin verimliliğine değinen Gataullin, "Bizim gayemiz ve amacımız daha güçlü projelerle iyi olan ilişkilerimizi daha ileriye taşımak. Ülkemizde yabancı yatırımcılar için bölgelerimiz var. Türkiye'den de yatırımı olan büyük guruplar mevcut. Bugün Samsun'dayız. Ziyaretimizden de çok memnun kaldık. Samsun gördüğümüz kadarıyla ticaret için potansiyelli bir şehir. Bizim Ticaret ve Sanayi Odamız, belirli aralıklarla Türkiye'de çeşitli ziyaretler gerçekleşiyor. Döndüğümüzde bir dahaki ziyaretlerini Samsun'a yapmaları için kendilerine mektup yazacağız. Amacımız iş insanlarını bir araya getirmek, tanıştırmak ve iş birliklerini sağlamak. Dünya ekonomisinde şu anda bir yavaşlama var. Ama kriz döneminde yerlerini iyi bulanların daha başarılı olacağına inanıyoruz. Biz işbirliğine açığız. Bunun için de daha çok bir araya gelip çalışmamız gerekiyor" dedi.

"İş birliğine hazırız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Salih Zeki Murzioğlu ise her türlü iş birliğine açık olduklarının altını çizerek, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi. Samsun'u " Karadeniz'in en büyük ili ve parlayan yıldızı" olarak tanıtan Başkan Murzioğlu, "Samsun, gerek bulunduğu stratejik konumu, gerekse sahip olduğu mal ve hizmetler üretimi altyapısıyla ekonomik faaliyetleri oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış yükselen bir şehirdir. İlimizde üretim yelpazesi oldukça geniştir. Bu toplantının iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Yapacağımız bu görüşmeler neticesinde ticaret hacmimizin daha üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz. Oda olarak ticari iş birliğimizi geliştirmek için de elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız" diye konuştu.

Ziyaret, anı takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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