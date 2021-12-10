Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

Koronavirüs salgınıyla birlikte e-ticaret hız kazanırken, Rusya'da Wildberries isimli e-ticaret platformunu kuran Tatyana Bakalchuk isimli girişimci uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Rus milyarderlerin 2021'de gelirlerini 145 milyar dolar artırdığını aktaran Forbes, özellikle Telegram'ın kurucusu Pavel Durov ve Wildberries'in kurucusu Tatyana Bakalchuk'un bu sıçramada başı çektiğini aktardı.

"BAKALCHUK'UN TAHMİNİ GELİRİ 13 MİLYAR DOLAR"

Bakalchuk'un gelirlerini bu yıl yüzde 1000 artırdığına dikkat çeken Forbes, "Rusya'nın en zengin kadını olan Bakalchuk bu yıl en çok sıçramayı gerçekleştirdi. Bakalchuk'un tahmini geliri 13 milyar dolar" açıklamasını yaptı. Bakalchuk'un 2020'de 1.2 milyar dolarlık serveti olduğunun da altı çizildi.

ESKİ BİR İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

Evli ve dört çocuk annesi olan Bakalchuk, dünya kamuoyu karşısında çok göz önünde olan birisi değil. 2004 yılında henüz 28 yaşındayken Wildberries'i hamilelik izni sırasında Moskova'daki evinde kuran Bakalchuk, eski bir İngilizce öğretmeni. Eşi Vladislav'ın da destek verdiği şirketi bu yılın başında Alman perakende şirketi Otto'ya satan Bakalchuk, halen şirketi yönetiyor.

ZENGİN DAHA ZENGİN OLDU

Resmi verilere göre son yıllar adeta milyarderlere yaradı. Sözcü'nün haberine göre 2020 ve 2021'de dünya genelinde milyarderler gelirlerini ve servetlerini katlarken özellikle ABD, Hindistan, Çin ve Rusya'daki milyarderlerin servetlerini artırdığı görülüyor. 2020 yılında dünya genelinde milyarderler gelirlerini 1.9 trilyon artırırken, 2021 yılında ise Forbes'un verilerine göre Dünya genelindeki 2600'den fazla milyarder 1.6 trilyon dolar daha zenginleşti.