TAV Havalimanları\'na \'Harika İş Yeri\' Sertifikası

TAV Havalimanları, kurum kültürü üzerine çalışmalar yürüten insan kaynakları araştırma ve değerlendirme enstitüsü Great Place to Work tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bir kez daha sertifika almaya hak kazandı.

TAV'dan yapılan bilgilendirmede Great Place to Work Türki¬ye enstitüsü tarafından tarafından yürütülen ve çalışan deneyimlerini temel alan değerlendirme süreci sonunda 'harika bir iş yeri' kriterlerini sağlayarak GPTW seritikasını almaya yeniden hak kazandığı belirtildi. Sertifikalandırma sürecinde, çalışanlara uygulanan kapsamlı ve anonim anketlerle şirketin güven, takım ruhu ve çalışan bağlılığı gibi temel unsurları ölçümlendiği aktarıldı.

TAV Havalimanları İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, "TAV Havalimanları olarak 25 yıldır yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Bugün, 8 ülkede işlettiğimiz 15 havalimanının yanı sıra, iştirak şirketlerimizle birlikte 30'dan fazla ülkede, 100'ü aşkın havalimanında varlık gösteriyoruz. Bu operasyon ağının başarısının temelinde, 42 bini aşkın çalışma arkadaşımızın bilgi ve birikimi yer alıyor. Çalışanlarımızın doğrudan geri bildirimlerine dayanan bu sertifika, bizim için değerli bir gurur kaynağı. Gücümüzü insan kaynağımızdan alıyor, çalışan deneyimini kurumsal önceliklerimizin merkezine koyarak ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.