TAV Havalimanları'nın 2025 İlk Yarı Cirosu 824 Milyon Avro

TAV Havalimanları, 2025'in ilk 6 ayında 824 milyon avro konsolide ciro elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları, yılın ilk 6 ayına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Havalimanının dış hat yolcu trafiği, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 30,3 milyona, iç hat trafiği de yüzde 3 artarak 17,4 milyona ulaştı. Konsolide cirosu yılın ilk 6 ayında 824 milyon avroyu bulan şirket, aynı dönemde toplam 237 milyon avro faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, yılın ilk yarısında yüzde 5'lik büyüme kaydeden dış hat yolcu trafiğinin, ikinci çeyrekte Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerden bir miktar etkilendiğini belirtti.

Kaptan, cirolarının, yolcu başına gümrüksüz satış artışı, Almatı'da açılan yeni ticari alanlar, Antalya'daki yeni yiyecek içecek operasyonları ve TAV Technologies tarafından Katar'da yürütülen yeni proje sayesinde trafik büyümesini aşarak, yüzde 12'lik güçlü bir artış gösterdiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Katar projesi ve liradaki enflasyon ilk çeyrekte marjları baskılasa da, ikinci çeyrekte Türkiye dışındaki havalimanlarımız cironun üzerinde FAVÖK artışı sağladı ve marj genişlemesi elde etti. Böylece, ilk altı ayda konsolide FAVÖK 237 milyon avroya ulaşarak yıllık bazda yüzde 10 büyüme gösterdi. Net kar ise, avronun değer kazanmasından kaynaklanan ertelenmiş vergi ve kur farkı gibi nakit dışı kalemlerden dolayı baskı altında kalmaya devam etti."

Antalya'daki yeni terminal yatırımını nisanda tamamladıklarını ve havalimanındaki ticari operasyonlarını başlattıklarının bilgisini veren Kaptan, Antalya'da faaliyete geçen hizmet şirketlerinin, hem havalimanının yolcu deneyimini ciddi şekilde iyileştirdiğini, hem de havalimanının ticari gelirlerine katkısını artırdığını aktardı.

Kaptan, Ankara'da, Mayıs 2025'ten Mayıs 2050'ye kadar sürecek olan yeni imtiyaz sözleşmeleri gereğince yaptıkları yatırımların da tamamlandığını belirterek, "Bu kapsamda, 3 bin 750 metre uzunluğunda yeni bir pist, 27 bin metrekare taksi yolu, 85 bin metrekare kargo apronu ve yeni bir hava trafik kontrol kulesi inşa ettik. Bu yatırımlarla, havalimanının uzun vadeli büyümesinin kesintisiz devam etmesini garanti altına aldık." ifadelerini kullandı.

"Yatırım planımızla bağlantılı olarak yolcu ve güvenlik ücretlerinde artışlar almaya da başladık"

Kaptan, "Almatı'da önümüzdeki 5yıl içinde toplamda yaklaşık 300 milyon avro yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımlar, havalimanının kesintisiz büyümesini ve havalimanına hizmet veren havayollarının filo genişleme planlarını arzu ettikleri hızda uygulamalarını mümkün kılacak. Yatırım planımızla bağlantılı olarak yolcu ve güvenlik ücretlerinde artışlar almaya da başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 26 hissedarı oldukları Medine'de dış hatlardaki seyahat talebini karşılamak için üçüncü çeyrekte yeni bir terminalin inşaatına başlayacaklarını duyuran Kaptan, dış hat terminali ve buna bağlı yeni bağlantı yolları, altyapı hatları ve otopark gibi ek tesisler için yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım öngördüklerini kaydetti.

Kaptan, yatırımın 2028'e kadar tamamlanmasını ve TAV Havalimanları Holding'den öz kaynak katkısı olmadan finanse edilmesini planladıklarına dikkati çekerek, "Ayrıca, Gürcistan Hükümeti'ne Tiflis Havalimanının kapasitesini yıllık 10 milyon yolcuya çıkarmak ve imtiyaz süresini en az 2031'e uzatmak için yaklaşık 150 milyon dolarlık bir yatırım teklif ettik. Bu teklif kapsamındaki nihai yatırım miktarı ve imtiyaz süresiyle ilgili son koşullar, müzakerelerin sonuçlarına göre belirlenecek." ifadesini kullandı.