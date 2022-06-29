TBMM KİT Komisyonunda Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşüldü

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Mücahit Özdemir, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ (TOGG) ile 2020 yılında imzalanan protokol kapsamında 2023 yılında 500 adet C-SUV alımıyla başlamak üzere, toplam 9 bin 500 adet C-SUV, 15 bin 750 C-Sedan ve 4 bin 750 adet C-MPV/VAN alımı planlandığını belirtti.

DMO'nun 2019 ve 2020 yılı hesapları TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda görüşüldü.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, DMO tarafından sunulan tedarik hizmetleri ile yılda yaklaşık 8 bin 200 müşteri kuruma 1500 tedarikçiden 35 bin 500 ürün çeşidi sağlandığını, böylece kamuda referans fiyat oluşmasına katkı sağlanarak fiyatlar arasındaki farklılıkların önlendiğini ve kamuya alınan malların piyasa fiyatlarının disipline edildiğini söyledi.

DMO'nun 2019'da 3,5 milyar lira olan satış tutarının 2020'de yüzde 155,8 artışla 8,9 milyar liraya çıktığını bildiren Özdemir, bu tutarın, sağlık alımlarında DMO'nun rolünün artmasıyla beraber 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 306 yükselişle 36 milyar lirayı aştığını belirtti. Özdemir, Kamu İhale Kurumu verilerine göre, 2021 yılında doğrudan temin ve istisna kapsamındaki alımlar hariç yaklaşık 54,8 milyar lira tutarındaki kamu mal alımlarının yüzde 65,8'inin DMO aracılığıyla tedarik edildiğini kaydetti.

Özdemir, Orman Genel Müdürlüğünün ihtiyacı 1650 adet "yangın söndürme ekipman monteli ilk müdahale aracı"nın 2020 yılında Genel Müdürlükçe düzenlenen ihalede yüzde 37 indirim ile alınarak yaklaşık 155 milyon lira tasarruf sağlandığını anlattı.

"Kovid-19 sürecinde güçlü bir organizasyon sergiledik"

Kovid-19 sürecinde DMO'nun cerrahi maske, eldiven, önlük, gözlük, koruyucu tulum gibi acil malzeme ihtiyaçlarının temini ve dağıtımı konusunda güçlü bir organizasyon sergilediğine işaret eden Özdemir konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının yanında Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile üniversite hastanelerinin yaklaşık 1 milyar lira tutarındaki malzeme ihtiyacı, tedarikçi firmalara hibe karşılığı ihracat izni verilmek suretiyle ücretsiz karşılandı. Kovid-19 sürecinde sahra hastanelerinin tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyaçları ile Kovid-19 tanı kitleri, ilaç ve aşıları da Genel Müdürlüğümüz aracılığı ile tedarik edilmiştir. Pandemi sürecindeki tedbirler arasında yer alan uzaktan eğitim sürecinde, ihtiyaç sahibi öğrencilere FATİH Projesi kapsamında tablet bilgisayar dağıtılması amaçlanırken bu kapsamda imzalanan protokolle 669 bin 157 adet tablet en hızlı şekilde en uygun fiyattan ve hızla temin edilip dağıtılmıştır."

Mücahit Özdemir, planlanan faaliyetlerinin başında, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında DMO tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar kademeli olarak 30 bin adet elektrikli yerli otomobil alınması geldiğini anımsatarak "Buna göre Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ (TOGG) ile 2020 yılında imzalanan protokolle 2023 yılında 500 adet 'C-SUV' alımıyla başlamak üzere, toplam 9 bin 500 adet C-SUV, 15 bin 750 C-Sedan ve 4 bin 750 adet C-MPV/VAN alımı planlanmıştır." bilgisini verdi.

Milletvekillerinin sorularına yanıt veren Özdemir, DMO olarak malın teslim ve kabulü yapıldıktan sonra ödemeyi 90 günde yaptıklarını ve bekleyen faturaları olmadığını söyledi.

Özdemir, yaptıkları ihalelerde kur güncellemesine gittiklerini ve malları piyasa şartlarında alma iddiaları bulunduğunu vurgulayarak tüm alımlarını ihale sistemiyle gerçekleştirdiklerini anlattı.

"YSK ile eş güdüm halinde çalışmaya başladık"

Özdemir, seçimlere yönelik alım sürecine başlanıp başlanmadığının sorulması üzerine ise "Zarflar sürekli üretiliyor, kağıtlar filigranlı özel kağıtlar. Kağıt stokumuz var, mevcut kağıtlarımız şu an yeterli, ilave kağıt için de ihaleye çıktık. Yedeklerimiz de birkaç ay içinde olacak. Kabinler, bu işin kırtasiyesi ve benzeri hazır olacak. Şu an mevcut ekipmanlar var. İlave olarak gelmiş olacaklar." diye konuştu.

Hazırlıkların seçime yetişip yetişmeyeceğine ilişkin soru üzerine de Özdemir, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile eş güdüm halinde çalışmaya başladık, ihtiyat stoklarımızın hepsini planladık." dedi.

Görüş ve önerilerin sunulmasından sonra DMO'nun 2019 ve 2020 yılı bilanço ve netice hesapları ibra edildi.