2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi

29.11.2024 22:21  Güncelleme: 22:38
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri üzerinde görüşmeler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 39 gün süren maratonun sonuna geldiklerini belirterek, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı bütçelerinin yanı sıra 17 bakanlığın, toplamda ise 227 kamu kurumunun bütçesinin, 226 kamu kurumunun kesin hesabı ile 229 Sayıştay raporu üzerine 21 birleşim gerçekleştirildiğini söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bütçe hazırlık sürecindeki güçlü liderliği ve sağladığı vizyon için şükranlarını sundu.

Cevdet Yılmaz, "Bugün gerçekleştirilen müzakereler dahil özverili çalışmaları için plan bütçe komisyon başkan ve üyeleri ile görüşmelere katkı sağlayan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum" dedi.

"GÖRÜŞMELERDE YAKLAŞIK 235 SAAT MESAİ YAPILMIŞTIR"

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da 22 Ekim'de başlayan bütçe maratonunun 29 Kasım'da sona erdiğini belirtti.

Bu kapsamda 39 gün süren görüşmelerde toplam 21 birleşim, 81 oturum ve yaklaşık 235 saat mesai yapıldığını dile getiren Muş, "Bu görüşmelerde, komisyon üyeleri dahil 267 milletvekilimizin toplam 1330 söz talebi karşılandı. Meclis'teki milletvekillerinin yaklaşık yüzde 45'i bu müzakerelere doğrudan katılarak katkıda bulundu." diye konuştu.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi
Kaynak: AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cocukluk askimsin:
    bizi silkecekler galiba 30 5 Yanıtla
  • atakan şimşek:
    asgari ücret de 23 olur baktılar çok tıngırtı çıkar reis de ben düz yapıyorum der 25 olur. 18 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Emekliye ne kadar var ? 17 0 Yanıtla
  • Zeki Sarı:
    hayırlı olsuuuuuuuuuuuun 1 5 Yanıtla
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