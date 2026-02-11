Marmaray'a dev zam geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Marmaray'a dev zam geliyor

Marmaray\'a dev zam geliyor
11.02.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCDD Taşımacılık A.Ş., İstanbul'da hizmet veren Marmaray ve banliyö hatlarındaki yolcu taşıma ücretlerinin artırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Tarife Komisyonu'na teklif sundu. Hazırlanan teklifte, mevcut ücret tarifesine yüzde 25,49 oranında artış yapılması talep ediliyor. Söz konusu artış talebi doğrultusunda, Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş., İstanbul'da hizmet veren Marmaray ve banliyö hatlarındaki yolcu taşıma ücretlerinin artırılması için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Tarife Komisyonu'na teklif sundu.

YÜZDE 25,49'LUK ZAM TALEBİ

İBB Meclisi Tarife Komisyonu'na sunulan teklifte TCDD Taşımacılık AŞ tarafından Gebze-Halkalı Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Sirkeci-Kazlıçeşme Banliyö hatlarında yolcu taşıma hizmetlerine ilişkin tarife değişikliği yeniden değerleme oranında yüzde 25,49 yapılmasını talep etti.

TCDD, Marmaray için yüzde 25 zam talep etti

EN UZUN MESAFE ÜCRETİ 75 TL'YE ÇIKACAK

Söz konusu artış talebi doğrultusunda, Marmaray'daki en uzun mesafe ücreti 75 TL'ye çıkacak. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin talebi doğrultusunda hazırlanan bu düzenleme teklifinin, karara bağlanmak üzere İBB Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor.

TCDD, Marmaray için yüzde 25 zam talep etti
Kaynak: ANKA

İstanbul, Marmaray, Ekonomi, Ulaşım, Yaşam, Tcdd, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmaray'a dev zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • ALİÇO null ALİÇO null:
    lan yenile yılbaşında yaptınız ya zammı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
Bayrampaşa’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:28:14. #7.11#
SON DAKİKA: Marmaray'a dev zam geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.