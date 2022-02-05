TCDD Taşımacılık AŞ, Afganistan'a insani yardım malzemelerinin nakliyesinde görevlendirildi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin nakliyesi için görevlendirildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 19 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, TCDD Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirildi.

Görevlendirme bedeli, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen tarifelerle TCDD tarifeleri ve mevzuatı çerçevesinde hesaplanan gidiş-dönüş taşıma ücretiyle gümrük formalite işlemleri, vagondan vagona aktarma, elleçleme, yüklemeler sırasında gözetim, forwarder ücretleri, feribot geçişleri, sigorta ve taşımayı tamamlayıcı diğer zorunlu faaliyetler nedeniyle oluşan ek masraflardan oluşacak.

Söz konusu bedel, TCDD tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde öngörülen ödenek ve nakit planı çerçevesinde ödenecek.

Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar, ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.