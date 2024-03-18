TCDD Taşımacılık, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümünde hızlı tren seferinde etkinlikler düzenledi

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Ankara- İstanbul seferini yapan hızlı trende çeşitli etkinlikler düzenlendi.
AA muhabirinin de yer aldığı tren seferinde, oyuncu Ahmet Yenilmez de "Çanakkale" temalı mobil oyununu sergiledi.
Oyunu hakkında değerlendirmelerde bulunan Yenilmez, " Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle oyunu her vagonda ayrı ayrı sergiliyorum. Bu, Türkiye'de bir ilk olmakla beraber muhtemelen dünyada da bir ilktir." ifadelerini kullandı.
Yenilmez, o dönemde de trenlerin sıklıkla kullanıldığını anımsatarak, "Kınalı kuzular da kara trenlerle 109 yıl önce Çanakkale'ye gitmiş. Bugün 'TCDD Taşımacılık' logolu hızlı trenlerle 109 yıl önce Çanakkale'ye giden kınalı kuzuların hikayelerini anlatıyoruz. O dönemki Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Sultan Abdülhamit'ten bu yana gerek Çanakkale gerek Trablusgarp gerek Sarıkamış gerek Milli Mücadele'de silah sevkiyatından yaralıların taşınmasına kadar inanılmaz faydalar sağlamıştır. Vagonlar hastaneye çevrilerek yaralılar tedavi edilmiş. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyorum." diye konuştu.
TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu da Türk milletinin, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin anlamının farkında olduğunu belirterek, "Biz sadece bir nebze hatırlatma yapmak istedik. Çanakkale geçilseydi belki bugün biz buraları geçemezdik, buralara gelemezdik, bunu anlatmaya çalışıyoruz." dedi.
TCDD Taşımacılık tarafından trendeki bütün yolculara paket olarak ekmek ve hoşaf ikram edildi.
Yolcular da bu etkinlik ve ikramdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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