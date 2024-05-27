TCMB: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Mayıs Ayında Geriledi

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayında imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı'nın (KKO-MA) yüzde 76,6, mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı'nın (KKO) ise yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TCMB, mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti.