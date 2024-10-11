TCMB'nin İkinci TL Depo İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'nin İkinci TL Depo İhalesi

TCMB, ikinci TL depo ihalesinde 297 milyar lira teklif aldı, faiz oranları yüzde 50 olarak belirlendi.

11.10.2024 16:16
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 297 milyar 811 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 340 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 297 milyar 811 milyon liralık teklif geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB'nin İkinci TL Depo İhalesi - Son Dakika

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