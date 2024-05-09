TCMB Rezervleri 2,775 Milyon Dolar Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Rezervleri 2,775 Milyon Dolar Arttı

TCMB Rezervleri 2,775 Milyon Dolar Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolara çıktı. TCMB'nin brüt döviz rezervleri ise 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.

09.05.2024 15:08
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 3 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 59 milyar 113 milyon dolardan 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299

29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
01.03.202450.40880.511130.919
08.03.202452.74877.785130.533
15.03.202453.00674.891127.897
22.03.202453.16370.681123.844
29.03.202454.37868.748123.126
05.04.202456.67870.193126.871
09.04.202458.44670.000128.446
19.04.202459.27367.011126.284
26.04.202459.11364.967124.080
03.05.202457.70769.148126.855

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri 2,775 Milyon Dolar Arttı - Son Dakika

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