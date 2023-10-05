15 haftalık yükseliş serisi sona erdi! Merkez Bankası rezervleri 3,3 milyar dolar azaldı - Son Dakika

15 haftalık yükseliş serisi sona erdi! Merkez Bankası rezervleri 3,3 milyar dolar azaldı

Son Güncelleme: 05.10.2023 17:15

Merkez Bankası rezervlerindeki 15 haftalık yükseliş serisi sona erdi. Toplam rezervler, 29 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 300 milyon dolar azalarak 122 milyar 203 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 300 milyon dolar azalarak 122 milyar 203 milyon dolar oldu.

BRÜT REZERVLER 2.2 MİLYAR DOLAR AZALDI

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 29 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 237 milyon dolar azalışla 81 milyar 575 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervler, 22 Eylül'de 83 milyar 811 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 1.1 MİLYAR DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 63 milyon dolar azalarak 41 milyar 692 milyon dolardan 40 milyar 629 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLERDE 3.3 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ VAR

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 300 milyon dolar azalışla 125 milyar 503 milyon dolardan 122 milyar 203 milyon dolara geriledi.

MAYIS SONUNDAN BU YANA YAKLAŞIK 24 MİLYAR DOLAR ARTTI

Toplam rezervlerde mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, 23 milyar 745 milyon dolar oldu.

15 HAFTADIR YÜKSELİYORDU

Toplam rezerv, 22 Eylül haftasında 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekoruna ulaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 15 haftalık yükseliş serisi sona erdi! Merkez Bankası rezervleri 3,3 milyar dolar azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 haftalık yükseliş serisi sona erdi! Merkez Bankası rezervleri 3,3 milyar dolar azaldı - Son Dakika
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