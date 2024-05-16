Merkez Bankası rezervlerinde son 3 yılda en güçlü artış - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası rezervlerinde son 3 yılda en güçlü artış

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Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara çıkarken geçen hafta yaklaşık son 3 yılın en güçlü rezerv artışı kaydedildi.

16.05.2024 15:24
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 547 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolara çıkarken, geçen hafta yaklaşık son 3 yılın en güçlü rezerv artışı kaydedildi.

AĞUSTOS 2021'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ REZERV ARTIŞI

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 10 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 55 milyon dolar artışla 74 milyar 203 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Mayıs'ta 69 milyar 148 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 492 milyon dolar yükselişle 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 547 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı. Söz konusu yükseliş 27 Ağustos 2021'den bu yana en güçlü haftalık rezerv artışına işaret etti.

Merkez Bankası rezervlerinde son 3 yılda en güçlü artış
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervlerinde son 3 yılda en güçlü artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Sert: ins vatandasa indirim olarak yansir. 6 2 Yanıtla
  • Doğrucu: çok komik. 29.12.2023 tarihinde Merkez Bankası rezervi 141 milyar 61 milyon dolardı. 03.05.2024 tarihinde bu rakam 126 milyar 855 milyon dolardı. Aradaki 14 milyar 210 milyon dolar 5 ayda nereye gitti? Temmuz ayından itibaren rezervler arttığında sürekli haber çıkıyordu ama ocak ayından sonra zarar haberi duydunuz mu? Milleti aptal yerine koymayın. isteyen merkez bankasının sitesine girip haftalık istatistik çizelgesine bakabilir. 5 1 Yanıtla
  • İshak Klein: Recep İsveç’ten transfer yapmıştır 2 0 Yanıtla

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