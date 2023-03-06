Suudi Arabistan Kalkınma Fonu açıklamasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındığı belirtildi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı

Suudi Arabistan, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

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