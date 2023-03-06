Suudi Arabistan, TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan, TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı

06.03.2023 14:42
Suudi Arabistan, TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na, 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu açıklamasında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El-Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman El-Suud'un kararıyla, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir karar alındığı belirtildi.

ANLAŞMA İMZALANDI

Açıklamada, Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında TCMB'ye 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandığı bildirildi.

"TÜRK EKONOMİSİNİN GELECEĞİNE DUYULAN GÜVENİ İFADE EDİYOR"

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen bu mevduat anlaşmasının yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın iş birliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi olduğu aktarılan açıklamada, "Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır. Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Suudi Arabistan, TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı Suudi Arabistan, TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolar Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan, TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:39 Şarkıcı Murat Kekilli, koruyucu aile olmak için başvuru yaptı
13:27 Suudi Arabistan, TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı
14:27 İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'le görüştü; İYİ Partili ismin attığı tweet gündem oldu: Nerede kalmıştık?
14:25 Akşener, 5'li Masa toplantısına katılacak mı? İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu yanıtladı
14:22 MKE Ankaragücü, Gökhan Töre'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
14:03 Son Dakika! İYİ Parti Sözcüsü: İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığını önerdik
13:49 Son Dakika! İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyareti sonrasında 5'li Masa'nın aday toplantısı saat 15.00'e ertelendi
13:34 Son Dakika: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'le görüştü! Sürpriz ziyaret sonrası ilk açıklama
13:16 DEVA Partili İdris Şahin'den, 6'lı Masa'yı terk eden Meral Akşener'e çağrı
12:57 Bomba iddia! Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıttığı açıklama GİK üyeleriyle paylaşılmadı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2023 14:51:09. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan, TCMB ile 5 milyar dolarlık mevduat anlaşması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement