TechAnkara Proje Pazarı 12'nci kez kapılarını açtı, 460 başvuru aldı - Son Dakika
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TechAnkara Proje Pazarı 12'nci kez kapılarını açtı, 460 başvuru aldı

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TechAnkara Proje Pazarı 12\'nci kez kapılarını açtı, 460 başvuru aldı
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Ankara Kalkınma Ajansı'nın 12'ncisini düzenlediği TechAnkara Proje Pazarı, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde girişimcileri yatırımcılarla buluşturdu. Etkinlik, 460 yenilikçi proje başvurusuyla en yüksek başvuru sayısına ulaştı.

TechAnkara Proje Pazarı, teknoloji girişimlerini yatırımcı ve iş dünyası temsilcileriyle başkentte bir araya getirdi.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 12'ncisi düzenlenen etkinlik, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kalkınmanın motorunun her zaman teknik ve tekniğin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Türk milletinin edindiği tekniği, gücü ve kalkınmayı adaletin hizmetine sunmaya devam edeceklerini vurgulayan İnan, "Salona bakınca uykusuz geceler, kahvaltısız günler, müzakereler, sitemler, zaman zaman kavgalar görüyorum. Ama en çok rüyalarını, hayallerini, fikirlerini, çalışmalarını hayata geçirmeye çalışan ve asla vazgeçmeyen kahramanlar görüyorum. Buraya gelip bu girişimlerin, fikirlerin peşine düşen esasen girişimci kahramanlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

"Ankara, teknoloji üssüne dönüştü"

Ankara Valisi Yakup Canbolat da başkentin güçlü tarafının tek bir kurumda değil, kurumların birlikte oluşturduğu ekosistemde olduğunu bildirdi.

Üniversitelerin bilgi ve insan kaynağı, teknoparkların AR-GE ve şirketleşme altyapısı sağladığına dikkati çeken Canbolat, şöyle konuştu:

"Asıl mesele, bu kapasiteyi ortak hedefler etrafında buluşturulabilmektir. Ankara bugün 22 üniversitesi, 168 AR-GE merkezi, 18 teknoloji transfer ofisi, 14 teknoparkı, 10 TEKMER'i ve 3 binin üzerinde teknoloji girişimiyle tam bir teknoloji üssüne dönüşmüştür. Son yıllarda girişimcilerimizin aldığı yüz milyonlarca dolarlık yatırımlar savunma sanayisinden sağlık teknolojilerine, biyoteknolojiden dijital oyun sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazede meyvelerini de vermeye başlamıştır."

"Bu yıl 460 yenilikçi proje başvurusu aldık"

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan da Ankara'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmak amacıyla sanayiden yatırıma, turizmden kültürel mirasın korunmasına, kırsal kalkınmadan dijital ve yeşil dönüşüme kadar geniş bir alanda çalışma yürüttüklerini anlattı.

TechAnkara'yı yenilikçi fikirlerin yatırımcılarla buluştuğu, işbirliklerinin geliştiği ve teknolojinin ekonomik değere dönüştüğü önemli bir platform olarak gördüklerini vurgulayan Kalkan, şunları kaydetti:

"Bugün 12'ncisini düzenlediğimiz TechAnkara Proje Pazarı, bu anlayışımızın en somut örneklerinden biridir. Geride bıraktığımız yıllarda TechAnkara Proje Pazarı'na 4 bin 293 proje başvurusu yapılmış, 1146 proje sergilenmiş ve girişimcilerimizle yatırımcılar arasında 1816 planlı ikili görüşme gerçekleştirilmiştir. Ticarileşme potansiyeli taşıyan 70 projeye hızlandırıcı program uygulanmış, 35 girişimcimize ücretsiz ofis imkanı sağlanmıştır. Gerçekleştirilen görüşmeler ve yatırımcı sunumları neticesinde 16 proje toplam 40 milyon dolar yatırım almıştır. Bu yıl 460 yenilikçi proje başvurusu aldık. Bu rakam organizasyon tarihimizin en yüksek başvuru sayısını oluşturmaktadır."

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da söz konusu etkinliğin, teknoloji geliştiren bilim insanlarının ve girişimcilerin projelerinin sergilendiği yüksek katma değerli bir kalkınma hamlesini temsil ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Hacettepe Üniversitesiİş DünyasıTeknolojiBeytepeEkonomiSon Dakika

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