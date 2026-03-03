Tedavi Edilen Kuğu Gala Gölü'ne Salındı - Son Dakika
Tedavi Edilen Kuğu Gala Gölü'ne Salındı

03.03.2026 14:30
Ankara'da tedavi edilen kuğu, Edirne'deki Gala Gölü'ne salındı ve doğal yaşamına döndü.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Ankara'da bulunan kuğunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Edirne'deki doğal yaşam alanı Gala Gölü'ne salındığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Ocak ayında Ankara Elmadağ'da bir evin bahçesine düşen kuğunun, ekipler tarafından tedavi altına alındığı ifade edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde, kuğunun göç esnasında su bulunmayan bir alana iniş yaptığı ve güçten düştüğü belirlendi. Ankara'daki tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından kuğu, Edirne'de doğal yaşam alanı olan Gala Gölü'ne salınarak, yeniden suyla buluşturuldu. Yaban hayatı için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

