TEİAŞ, Nisan Ayı İçin Elektrik Üretim Santrallarına 539 Milyon TL Kapasite Ödemesi Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

TEİAŞ, Nisan Ayı İçin Elektrik Üretim Santrallarına 539 Milyon TL Kapasite Ödemesi Yapacak

TEİAŞ, Nisan Ayı İçin Elektrik Üretim Santrallarına 539 Milyon TL Kapasite Ödemesi Yapacak

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), nisan ayı için 36 elektrik üretim santraline toplamda 539 milyon 539 bin 782 lira kapasite ödemesi yapacak. Ödemeler, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan listede yer alan santrallere yapılacak. En yüksek ödeme, Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

03.06.2024 17:17
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Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 36 elektrik üretim santraline nisan için 539 milyon 539 bin 782 lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 36'sına nisan için toplam 539 milyon 539 bin 782 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 40 milyon 276 bin 488 lirayla yerli kömür tesisi Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 37 milyon 767 bin 784 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi, Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ ve İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TEİAŞ, Nisan Ayı İçin Elektrik Üretim Santrallarına 539 Milyon TL Kapasite Ödemesi Yapacak - Son Dakika

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