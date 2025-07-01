TEİAŞ'tan 32 Santrale 2 Milyar Lira Ödeme

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 32 elektrik üretim santraline mayıs için 2 milyar 27 milyon 625 bin lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 32 santrale mayıs için 2 milyar 27 milyon 625 bin 286 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 170 milyon 459 bin 597 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 156 milyon 288 bin 13 lira tutarında kapasite ödemesiyle Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izliyor.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.???????