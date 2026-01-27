Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo - Son Dakika
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo

27.01.2026 16:51
2026 yılı için emekli bayram ikramiyelerinde artış beklentisi güçlenirken, kulislerde mevcut 4 bin TL'lik ödemenin 5 bin TL'ye çıkarılması, Ramazan Bayramı'nda bir maaş tutarında, Kurban Bayramı'nda ise en az 5 bin TL ikramiye verilmesi seçeneklerinin konuşulduğu ifade ediliyor.

Milyonlarca emekli, 2026 yılında ödenecek bayram ikramiyelerine ilişkin yapılacak resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Bayram ikramiyelerinin tutarına yönelik tartışmalar sürerken, Ekonomist Muhammet Bayram katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

BAYRAM İKRAMİYESİNİN 5 BİN TL OLMASI GÜNDEMDE

Bayram, halen 4 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin 5 bin TL'ye yükseltilmesinin gündemde olduğunu belirterek, bu tutarın bile emekliler için önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Emekli maaşlarında yapılan son düzenlemelere değinen Bayram, üst maaşlarda artışın 18 bin TL yerine 20 bin TL'ye çıkarılmasının küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı.

EMEKLİYE İKRAMİYE SÜRPRİZİ

Bayram, kulislerde konuşulan senaryolara da değinerek Ramazan ve Kurban Bayramı için farklı ikramiye tutarlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Bayram, "Benim görüşüm Ramazan Bayramı'nda bir maaş tutarında ikramiye verilmesi, Kurban Bayramı'nda ise en az 5 bin TL ödeme yapılması yönünde. Bunun önünde bir engel yok" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda emeklinin küçükbaş bir hayvan alabileceği seviyede bir ikramiyenin daha anlamlı olacağını dile getiren Bayram, mevcut 5 bin TL rakamının yeterliliğinin ise tartışmalı olduğunu belirtti.

İKRAMİYE DAĞITIMI DEĞİŞEBİLİR

Bayram ikramiyesinin halen tüm emeklilere eşit tutarda ödendiğini hatırlatan Bayram, bu uygulamanın yeniden ele alınabileceğini söyledi. Düşük maaş alan emeklilere daha yüksek, yüksek maaş alanlara ise daha düşük ikramiye verilmesinin daha adil olabileceğini savundu.

"BAYRAM İKRAMİYESİ KALICI ÇÖZÜM DEĞİL"

Bayram, bayram ikramiyelerinin geçici bir destek olduğunu vurgulayarak, özellikle Ramazan ayında gıda fiyatlarının arttığına dikkat çekti. Emekliler için kalıcı çözümlerin gerektiğini ifade eden Bayram, temel gıdalarda KDV indirimi veya düşük gelirli emeklilere yönelik kart uygulamalarının daha etkili olabileceğini dile getirdi.

PROMOSYON VE SOSYAL DESTEK VURGUSU

Banka promosyonlarına da değinen Bayram, emeklilerin promosyon konusunda haklarını aramaları gerektiğini belirterek bankalar arasında ciddi farklar bulunduğunu söyledi. Bayram ayrıca, vatandaşlık maaşı çalışmasının da gündemde olduğunu ve hane geliri asgari ücretin altında kalanların devlet desteğiyle tamamlanacağını ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şükrü null Şükrü null:
    düşük maaş diye diye. primi yüksekten yatıran ,cezalandırılıyor. çalışırken düşük yatıranlar. fazlasını cebine koydular. emekli oldular. bu sefer. mükafat gibi artışlar onlara oldu. yüksek yatıranlar. mağdur edildiler. 44 3 Yanıtla
  • rs202020 rs202020:
    Yandık artık..Şimdi SON DAKİKA bayrama kadar on milyon kere değişik değişik senaryolar yazar çizer... 4 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    çok zor vermezler para yokmuş ama kendilerine var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:28
